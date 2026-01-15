Olli Pocher schießt nach Prozess gegen Annemarie Carpendale

Oliver Pocher (47) legt nach – und zwar heftig. Nachdem Annemarie Carpendale (48) im Verfahren rund um ein brisantes Video zugunsten von Christian Düren (35) ausgesagt hat, teilt der Comedian wenige Stunden später auf Instagram aus. Er markiert einen Artikel mit der Schlagzeile "Plötzlich sagt Annemarie Carpendale im Pocher-Prozess aus" und kommentiert scharf. Er spricht von einer "mittelmäßigen" Aussage und schießt: "Ist toll, wie alle nicht reisefähig sind, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn du im selben Management und Arbeitskollege bist, dann möchte man zwar mitlästern, aber keine Verantwortung übernehmen!"

Auch Annemaries "taff"-Kollegen kritisiert er: "Egal, Christian Düren hat hinter den Kulissen versucht, mich zu erpressen und es ist nicht das erste Mal, dass er Ärger im Zusammenhang mit einem illegal erstellten Video hat." Hintergrund: Der Rechtsstreit dreht sich um ein angebliches Privatvideo, das Oliver und seine Ex-Frau Amira Aly (33) in einem heftigen Streit zeigen soll. Laut dem Comedian sei es von Christian an Dritte weitergereicht worden. Eine richterliche Bewertung dieser Vorwürfe steht aus, die Fronten sind verhärtet.

In seinen weiteren Storys nimmt der Familienvater zudem Unternehmer Christian Wolf (30) ins Visier, den er bereits seit Längerem öffentlich kritisiert. Er parodiert erneut dessen Auftritt und verweist darauf, dass ausgerechnet Menschen aus seinem Umfeld dessen Produkte bewerben. Denn beispielsweise Amira versuchte bereits, die Marke des Fitnessfans an ihre Follower zu bringen. Oliver schreibt provokant: "Und auch Annemarie liebt die Produkte von Wolf. Zufall?"

Imago Oliver Pocher mit Annemarie Warngross (heute Carpendale), August 2002

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

Imago Oliver Pocher im September 2025

