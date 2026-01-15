Royals
Olli Pocher schießt nach Prozess gegen Annemarie Carpendale
Olli Pocher schießt nach Prozess gegen Annemarie Carpendale

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min

Oliver Pocher (47) legt nach – und zwar heftig. Nachdem Annemarie Carpendale (48) im Verfahren rund um ein brisantes Video zugunsten von Christian Düren (35) ausgesagt hat, teilt der Comedian wenige Stunden später auf Instagram aus. Er markiert einen Artikel mit der Schlagzeile "Plötzlich sagt Annemarie Carpendale im Pocher-Prozess aus" und kommentiert scharf. Er spricht von einer "mittelmäßigen" Aussage und schießt: "Ist toll, wie alle nicht reisefähig sind, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn du im selben Management und Arbeitskollege bist, dann möchte man zwar mitlästern, aber keine Verantwortung übernehmen!"

Auch Annemaries "taff"-Kollegen kritisiert er: "Egal, Christian Düren hat hinter den Kulissen versucht, mich zu erpressen und es ist nicht das erste Mal, dass er Ärger im Zusammenhang mit einem illegal erstellten Video hat." Hintergrund: Der Rechtsstreit dreht sich um ein angebliches Privatvideo, das Oliver und seine Ex-Frau Amira Aly (33) in einem heftigen Streit zeigen soll. Laut dem Comedian sei es von Christian an Dritte weitergereicht worden. Eine richterliche Bewertung dieser Vorwürfe steht aus, die Fronten sind verhärtet.

In seinen weiteren Storys nimmt der Familienvater zudem Unternehmer Christian Wolf (30) ins Visier, den er bereits seit Längerem öffentlich kritisiert. Er parodiert erneut dessen Auftritt und verweist darauf, dass ausgerechnet Menschen aus seinem Umfeld dessen Produkte bewerben. Denn beispielsweise Amira versuchte bereits, die Marke des Fitnessfans an ihre Follower zu bringen. Oliver schreibt provokant: "Und auch Annemarie liebt die Produkte von Wolf. Zufall?"

Oliver Pocher mit Annemarie Warngross (heute Carpendale), August 2002
Imago
Oliver Pocher mit Annemarie Warngross (heute Carpendale), August 2002
Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024
Getty Images
Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024
Oliver Pocher im September 2025
Imago
Oliver Pocher im September 2025
Könnt ihr Olivers Kritik an Annemarie und Co. nachvollziehen?
