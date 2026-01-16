Shonda Rhimes posiert mit Töchtern bei "Bridgerton"-Premiere

Shonda Rhimes (56) feierte einen besonderen Moment am 14. Januar in Paris, als sie bei der Premiere der vierten Staffel ihrer erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" mit ihren drei Töchtern Harper, Emerson und Beckett auf dem roten Teppich erschien. Die Veranstaltung im Palais Brongniart wurde somit zu einem seltenen Familienauftritt der Serienmacherin. Während Shonda in einem metallisch rosafarbenen Kleid strahlte, beeindruckten ihre Töchter mit individuellen Outfits: Harper, 22 Jahre alt, trug ein schwarzes Kleid mit gelben Akzenten, die 12-jährige Emerson entschied sich für ein violett-silbernes Design, und Beckett, 11 Jahre alt, präsentierte sich in einer schwarzen Robe mit blumigen Mustern.

Für Emerson und Beckett war es das allererste Mal, dass sie ihre berühmte Mutter auf einen roten Teppich begleiteten. Harper hingegen war bereits im März 2025 an der Seite ihrer Mutter bei der Premiere von Shondas Serie "The Residence" in Los Angeles zu sehen. Dort trug Shonda ein schwarzes Kleid mit Mesh-Ärmeln, während Harper in einer schwarzen Lederjacke glänzte. Shonda, die Emerson und Harper durch Adoption und Beckett durch eine Leihmutterschaft willkommen hieß, erklärte in der Vergangenheit, dass es für sie eine bewusste Entscheidung war, ihre Familie während entscheidender beruflicher Schritte zu erweitern.

Die Verbindung zwischen ihrer Rolle als Mutter und ihrer Arbeit hat Shonda Rhimes mehrfach betont. In einem Podcast beschrieb sie, wie sie gleichzeitig zu Harper und zu ihrer Erfolgsserie "Grey's Anatomy" kam, wie People berichtet. Ihre älteste Tochter wuchs sogar in dem Glauben auf, Shonda arbeite in einem Krankenhaus, weil sie so oft an den Sets war. In einem Instagram-Post im letzten Jahr zeigte Shonda, wie eine ihrer jüngeren Töchter gerade die Serie für sich entdeckte. Der stolze Moment war allerdings nicht nur eine Hommage an ihre Arbeit, sondern auch ein Beweis dafür, wie sehr ihre Familie stets ein fester Teil ihres Glanzes war und immer noch ist.

Getty Images Shonda Rhimes und ihre Kinder bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Shonda Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

Getty Images Shonda Rhimes in London, Juni 2024