Müllprobleme: Neue Nachbarn sind sauer auf Katie Price

Realitystar Katie Price (47) sorgt in ihrem neuen Luxus-Zuhause schon wieder für Gesprächsstoff: Erst seit wenigen Monaten lebt die fünffache Mutter in einer schicken, umgebauten Scheune nahe Horsham in West Sussex, die sie für rund 5.200 Euro im Monat mietet – doch Nachbarn schlagen bereits Alarm: "Katie kann das Außengelände nicht wie eine Müllhalde behandeln", schimpfte ein Anrainer gegenüber Daily Mail. Auf dem Gelände des Mietobjekts, das mit eigenen Reitmöglichkeiten punktet, stapelten sich zuletzt Müllsäcke, Gerümpel und verschiedene Abfälle im Außenbereich, sodass Anwohner befürchten, das exklusive Anwesen könnte zur nächsten "Mucky Mansion" verkommen.

Von Daily Mail veröffentlichte Luftaufnahmen vom Mittwoch zeigen mehrere Müllhaufen und Gegenstände rund um das dreistöckige Haus, besonders im hinteren Bereich des Grundstücks. Nur 24 Stunden später wirkten dieselben Flächen jedoch auf neuen Bildern deutlich aufgeräumter – die Abfälle waren verschwunden. Nachbarn sorgen sich dem Bericht zufolge insbesondere vor Rattenbefall und verweisen darauf, dass es sich um eine Mietimmobilie handle, die in Schuss gehalten werden müsse. Parallel zu dem Ärger in der Nachbarschaft macht die Britin privat eine weitere Veränderung durch: Katie hat sich nach knapp zwei Jahren Beziehung von Reality-TV-Star John Joe Slater getrennt, den sie seit Februar 2024 an ihrer Seite hatte. Auf Instagram teilte die 47-Jährige seither vor allem kryptische Gedichte und Zitate über Seelenverwandte, Liebe und den "richtigen" Partner.

Für Katie ist der Umzug in die neue Scheune ein weiterer Einschnitt nach der langen und turbulenten Zeit in ihrer früheren "Mucky Mansion" in der Nähe von Horsham, die sie einst als Luxusdomizil gekauft hatte und später als belasteten Ort beschrieb. Das Anwesen verfiel zunehmend, während die Schulden der Unternehmerin wuchsen, bis es schließlich an Unternehmer James Mercer verkauft wurde, wobei der Erlös vollständig in die Begleichung ihrer Verbindlichkeiten floss. Abseits von TV-Shows, Influencer-Dasein und Beauty-Projekten ist Katie vor allem als liebende Mutter von fünf Kindern gefordert, die sie immer wieder in den Mittelpunkt ihres Alltags stellt.

Katie Price, Realitystar

Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025