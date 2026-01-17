Bushido lässt Fans bei Konzerten wiederholt auflaufen

Erst Jubel, dann Frust: Bei seiner "Alles wird Gut"-Tour holt Bushido (47), der sich gerade erst aus einer Ehekrise mit seiner Frau herauskämpfte, am laufenden Band Fans auf die Bühne – und lässt sie dort reihenweise auflaufen, wie NDR Kultur berichtet. In Hamburg, dem zweiten Tourstopp nach Berlin, bat der Rapper am Mikro nacheinander Jenny aus Norderstedt und Ben aus Kiel zum Duett. Ort, Zeit, Anlass stimmen: große Arena, laute Beats, Nostalgie pur. Doch wer neben Bushido "Schmetterling" oder "Sonnenbank-Flavour" performen soll, braucht Nerven und Textsicherheit. Beides fehlte mehrfach. Statt Rückendeckung gab es Sprüche. Buhrufe und Pfiffe mischten sich unter "Bushido"-Sprechchöre, während der 47-jährige Familienvater von acht Kindern, der seit über 20 Jahren mit seinem Gangster-Rap made in Germany polarisiert, weiter austeilte – gegen Presse, Publikum und sogar sein eigenes Team. Die Kritik an der Show wächst – nicht nur wegen verpatzter Fan-Momente.

Schon beim Auftakt in Berlin monierten Besucher das Verhältnis von Musik zu Ansagen, viele empfanden die langen Redepassagen als Stimmungsbremse. In Hamburg kippte die Laune erneut, als Fan Ben den "Schmetterling"-Part nicht rappen konnte und Bushido seinen Spott minutenlang nachlegte, wie TikTok-Videos zeigen: "Bruder, du hast komplett verkackt, Alter." Dazu sorgt ein weiterer Showblock für Diskussionen: Die Kinder des Rappers sitzen sichtbar nah am Bühnengraben, ohne Gehörschutz – Szenen, die das Publikum teils feiert, Kritiker aber als kalkulierte Inszenierung werten. Der Rapper sah sich folglich mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Familie bewusst zur Schau zu stellen. Das Hamburger Publikum feiert die Momente, in denen eines von Bushidos Kindern auf der riesigen Leinwand erscheint, allerdings hörbar mehr als das Berliner Publikum. Abseits der lauten Beats zeichnet sich also ein Bild des Privatmenschen, der seine Familie nah an die Show holt und den Abschied von zwei Jahrzehnten Ghetto-Rap sichtbar mit Zuhause-Gefühl auflädt.

Bei Konzerten sitzt der Musiker immer wieder mit Blickkontakt zu den Kindern am Bühnenrand, fragt nach ihrem Eindruck und sucht Nähe, während hinten die Pyro sprüht. Auch Partnerin Anna-Maria (44) ist Teil des Tourkosmos und packt vor den Shows am Merch-Stand mit an. In der Arena fanden auch unerwartete Begegnungen Platz: In Hamburg bekamen zwei sehr betagte Fans eigene Stühle auf der Bühne, Bushido legte den Arm um Oma Edith und rappte "Für immer jung". Rapkollege Pimf schien jedoch immun gegen jedes Gefühl von Nostalgie und nannte den Auftritt in einem geteilten Video einen "Fiebertraum". Zwischen Nummern wie "Von der Skyline zum Bordstein zurück" und Publikumsspielen gab es zudem Stadionmomente – inklusive kollektivem Ausbuhen bei der St.-Pauli-Frage und einer gescheiterten Mitgröl-Trompete zu "Sterne".

Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

Getty Images Bushido, Rapper

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024