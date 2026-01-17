Davor gruselt sich Mirja du Mont im Dschungelcamp am meisten

Mirja du Mont (49) steht kurz vor dem Abflug nach Australien – und kann immer noch kaum fassen, dass sie tatsächlich ins Dschungelcamp einzieht. Das verrät die Schauspielerin jetzt im Interview mit RTL und berichtet, was ihr vor dem anstehenden Abenteuer am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Während andere Kandidaten beim Gedanken an Verzicht in Tränen ausbrechen, gibt sich die Hamburgerin diesbezüglich gelassen. Glamour? Braucht sie nicht. "Das ist für mich überhaupt gar kein Problem, auf Luxus zu verzichten. Das Härteste, was mich in diesem Dschungel erwarten könnte, ist die Toilette", gesteht sie. Die Aussicht auf die beengte Klosituation und die akustische Transparenz des stillen Örtchens wiegt für sie offenbar deutlich schwerer als die anstehende Make-up-Abstinenz.

Ein weiterer Faktor, der für Mirja zur Belastungsprobe werden könnte, ist die australische Tierwelt. Insbesondere bei Schlangen zieht die Schauspielerin eine klare Grenze – im doppelten Sinne: "Ich weiß nicht, ob ich mehr vor den Tieren Angst habe oder vor den Mitspielern", scherzt sie im Interview. Flirten steht für Mirja – sicher sehr zum Bedauern einiger Mitcamper – nicht auf dem Plan, es sei denn, es träfe ein ganz bestimmter Hollywood-Star ein: "Wenn ihr Jason Momoa drin habt, dann kann ich dafür garantieren, dass ich flirten würde", sagt sie. Ihre Erwartung an sich selbst: offen reingehen, auf Teamplay setzen und dann einfach durchziehen, bis zum Schluss.

Mirjas Karriere begann um die Jahrtausendwende als Model und Playmate. Es folgten Kampagnen für Marken wie L'Oréal und Tchibo sowie Auftritte auf der New York Fashion Week. 2006 gelang ihr der Sprung auf die Leinwand als Rotkäppchen in "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug". Danach etablierte sie sich als Schauspielerin mit Rollen in Serien wie Anna und die Liebe und Verbotene Liebe sowie zuletzt als Mareike Ott in Unter uns. Parallel baute sie sich ein weiteres Standbein auf: Die ausgebildete Kosmetikerin arbeitet als Resilienz-Mentorin und Autorin. Ihr Buch "Keine Panik, Blondie! Wie ich durch Angst, Krankheit und Krisen zurück ins gute Leben fand" erschien 2021. Zudem profilierte sie sich bereits 2025 im Reality-TV und gewann gemeinsam mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die RTL-Show Die Verräter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja du Mont beim Deutschen Comedypreis

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026