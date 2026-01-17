Krise bei den Weissens wegen "#CoupleChallenge"-Duschszene

Bei #CoupleChallenge knallt es zwischen Andrew Weiß und seiner Frau Virginia – und Auslöser ist eine Duschszene mit Pornodarstellerin Texas Patti. Während Andrew am Lagerfeuer sein Workout durchzieht, tritt Bettina Habig, besser bekannt als Texas Patti, an die Outdoor-Dusche und steigt nackt unter den Wasserstrahl. Andrew dreht ihr demonstrativ den Rücken zu und macht unbeirrt weiter, doch das sorgt später für Wirbel. Im Interviewraum stellt Virginia die Frage, die in der Luft liegt: "Hast du ihr auf den Arsch geguckt oder was?", konfrontiert sie ihren Mann. Der Moment spielt sich im Camp ab, die Reaktionen gibt es anschließend bei RTL zu sehen – und sie haben es in sich.

Texas Patti erklärt im Interview, warum sie sich vor der Kamera nicht verhüllt: "Ich sehe für mich persönlich keine Notwendigkeit da drinnen, unter der Dusche einen Bikini anzuziehen. Die komplette Welt kennt mich nackt", sagt sie in der RTL-Show, die am Mittwoch gestartet ist. Während Andrew beteuert, sich auf sein Training konzentriert zu haben, wird im Teaser für die kommenden Folgen deutlich, dass das Thema in ihrer Beziehung nachhallt. Am Lagerfeuer wird heftig diskutiert. Virginia erinnert: "Wir haben gesagt, wir lügen uns nicht an", worauf Andrew einräumt: "Ich hätte dir vom Duschen nichts erzählt, man", wie es im Ausblick zu hören ist. Ob die Spannung zwischen den Weissens in einem Eklat gipfelt, lässt die Vorschau offen.

Deutschlands erfolgreichste Pornodarstellerin ist durch ihre direkte Art und ihre unmissverständliche Haltung zu Körperlichkeit vor der Kamera aus TV-Formaten wie ihrer RTLZWEI-Doku-Serie "Texas Patti – Mein Leben am Höhepunkt" bekannt. In sozialen Medien zeigt sich das Erotikmodel häufig humorvoll und sucht den Austausch mit ihren Fans, die ihre Offenheit feiern. Andrew und Virginia, die durch die Auswanderungssendung Goodbye Deutschland den Schritt in die Öffentlichkeit wagten und 2024 mit ihrer eigenen Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" ihren Bekanntheitsgipfel erreichten, treten als Paar gerne als Team in Realityshows auf. Von ihren insgesamt sechs Kindern trat Daymian Weiß in ihre Fußstapfen. Der Influencer mischte bereits in namhaften Trash-TV-Formaten wie Kampf der Realitystars mit.

Instagram / die_weissens Die Reality-Stars Virginia und Andrew Weiß

Instagram / texaspatti Erotikdarstellerin Texas Patti

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

