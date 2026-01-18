Emily Blunt schockiert: Stottern bremste Schauspielkarriere

Emily Blunt (42) hat in einem emotionalen Interview enthüllt, wie unwahrscheinlich ihre Schauspielkarriere eigentlich war. Die britische Schauspielerin, die durch Filme wie "Der Teufel trägt Prada" und "A Quiet Place" weltberühmt wurde, litt als Kind unter einem schweren Sprechfehler, der sie glauben ließ, dass Schauspielerei "völlig außer Reichweite" für sie sei. "Ich war ein ziemlich schüchternes Kind. Ich hatte ein wirklich schlimmes Stottern, also sprach ich nicht so bereitwillig", gestand Emily gegenüber dem Mirror. Die Vorstellung, in einem Beruf zu arbeiten, in dem sie viel sprechen müsste, schien für die junge Emily unmöglich. Heute, Jahrzehnte später, blickt sie auf eine beeindruckende Laufbahn zurück, die sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods gemacht hat.

Zuletzt hat Emily ihre Stimme auch in einer anderen Debatte erhoben: Im Gespräch mit Variety reagierte sie entsetzt auf die KI-generierte Schauspielerin Tilly Norwood, die vom Studio Xicoia vorgestellt wurde. Tilly, als digitales Composite bekannter Stars entworfen, sorgt bereits für Interesse bei Agenturen. "Das ist beängstigend", sagte Emily über den Clip, der ihr gezeigt wurde. "Das ist KI? Mein Gott, wir sind geliefert. Das ist wirklich, wirklich gruselig", so Emily. Die Oscar-nominierte Schauspielerin konnte ihre Bestürzung nicht verbergen und richtete einen direkten Appell an die Branche: "Kommt schon, Agenturen, macht das nicht. Bitte hört auf. Bitte hört auf, unsere menschliche Verbindung wegzunehmen", erklärte sie Variety. Als Emily erfuhr, dass die Schöpfer von Tilly sie als "die nächste Scarlett Johansson" vermarkten wollen, antwortete sie trocken: "Aber wir haben doch schon Scarlett Johansson."Auch andere Hollywood-Stimmen schlagen in dieselbe Kerbe. Scream-Star Melissa Barrera (35) nannte die Entwicklung "ekelhaft" und teilte in ihrer Instagram-Story deutliche Worte: "Ich hoffe, alle Schauspieler, die von der Agentur vertreten werden, die das macht, lassen sie fallen. Wie ekelhaft, lest den Raum."

Emily steht 2026 vor einem der aufregendsten Jahre ihrer Karriere. Fans warten schon gespannt auf die Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2", die am 30. April 2026 in die Kinos kommt. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, nachdem Emily im Sommer 2025 in New York City in einem eleganten Nadelstreifen-Anzug mit grauem Korsett und Dior-Sonnenbrille abgelichtet wurde. Zudem wird die Britin in Steven Spielbergs (79) neuem Sci-Fi-Thriller "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" an der Seite von Colin Firth (65) zu sehen sein. Der Film, der im Juni erscheint, zeigt Emily als Wettermoderatorin aus Kansas City, die während einer Live-Sendung von etwas Unheimlichem besessen zu werden scheint. Privat genießt sie ihr Familienglück mit Ehemann John Krasinski (46) und ihren beiden Töchtern Hazel (11) und Violet (9). Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, hält sein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt nur selten Fotos ihrer Kinder.

Imago Schauspielerin Emily Blunt in Los Angeles, 17.11.2025

IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski im September 2024