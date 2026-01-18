Ex-Kandidatin wollte Gerry & Theresa Nists Hochzeit stoppen

Gerry Turner und Theresa Nist (72) gaben sich im Januar 2024 im La Quinta Resort & Club in Palm Springs das Jawort – vor einem Millionenpublikum bei ABC, begleitet von Traurednerin Susan Noles. Doch hinter den Kulissen wankte die Hochzeit offenbar bedenklich. The Golden Bachelor-Finalistin Faith Martin verrät jetzt im iHeartRadio-Podcast "Almost Famous OG", dass sie kurz davorstand, die beiden davon abzuhalten, sich das Jawort zu geben. "In jener Nacht habe ich wirklich darüber nachgedacht, diejenige zu sein, die bei der Hochzeit aufsteht und Einspruch erhebt", erzählt sie und fügt hinzu: "Stell dir das vor! Ich wollte es so sehr tun und dachte, mein Produzent würde mich umbringen."

Im Podcast erinnert sich Faith an eine unruhige, schlaflose Zeit rund um die TV-Hochzeit: Sie habe vier Nächte kaum ein Auge zugemacht, weil sie "zu viel wusste". Laut ihrer Schilderung habe Gerry gesagt: "Ich will es nicht. Ich glaube, ich habe mich zu sehr vom Moment mitreißen lassen, und ich sollte es nicht tun." Faith will ihn ermutigt haben, ehrlich zu Theresa zu sein. Während der Live-Zeremonie zeigten Kameras die sichtlich mitgenommene Kandidatin in Tränen. "Ich weine, weil der Mann, den ich liebe, eine Frau heiratet, von der ich nicht sicher bin, ob er sie liebt", sagt sie rückblickend.

Die Ehe von Gerry und Theresa endete nur drei Monate später – und ihr Verhältnis scheint auch im Nachgang angespannt geblieben zu sein. Theresa erzählte erst kürzlich in einer "Almost Famous OG"-Folge, sie sei bei der großen Finalshow von "The Golden Bachelor" offenbar einem unangenehmen Treffen mit Gerry ausgewichen. "Es war unangenehm, als wir alle herumstanden, bevor wir ins Publikum gingen", berichtete sie. Deshalb habe sie kurzerhand die Richtung geändert: "Ich musste ihm nicht begegnen." Auf der Tribüne hielten beide dann genug Abstand zueinander. Dazu sagte die 72-Jährige: "Ich will, dass er ein wunderbares Leben hat und glücklich ist, aber ich muss kein Teil davon sein."

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist im Januar 2024

Instagram / faithsmartin Faith Martin, ehemalige "The Golden Bachelor"-Kandidatin

Instagram / goldengerryturner Das einstige "The Golden Bachelor"-Paar Theresa Nist und Gerry Turner