Kindesmissbrauchsdrama: Timothy Busfield kritisiert Zeugen

Timothy Busfield (68) wehrt sich mit scharfen Worten gegen die Vorwürfe in seinem Missbrauchsverfahren: Der Schauspieler und Regisseur sitzt in New Mexico in Untersuchungshaft und hat laut TMZ am Freitagabend eine neue Eingabe bei Gericht eingereicht. Darin greift er die Belastungszeugen an und spricht von "nachweisbaren Betrügern" mit einer Vergangenheit voller Täuschungen. Die Anklage lautet Kindesmissbrauch und sexueller Kontakt mit Minderjährigen. Sie betrifft zwei Brüder im Alter von sieben und acht Jahren, die als Kinderdarsteller bei "The Cleaning Lady" vor der Kamera standen. Timothy führte bei der Serie Regie und produzierte sie. Mit dem Antrag fordert er, noch vor Prozessbeginn aus der Haft entlassen zu werden.

In seinem Schriftsatz behauptet der frühere "West Wing"-Star, die Darstellung der Staatsanwaltschaft halte einer unabhängigen Prüfung nicht stand. Er argumentiert, es gebe "keinen verlässlichen Beleg", dass es 2022 zu Übergriffen gekommen sei und stützt sich auf die Glaubwürdigkeit der Eltern der Kinder, Angele LaSalle und Ronald Rodis. Diese hätten die Anschuldigungen demnach erst erhoben, nachdem ihre Söhne 2024 aus der Serie ersetzt worden seien – und erst nach Rücksprache mit Zivilanwälten. Das deute laut Timothy auf finanzielle und vergeltende Motive hin. Zudem führt er an, Ronald sei ein ehemaliger Anwalt, der wegen Verschwörung und Drahtbetrugs verurteilt und daraufhin die Zulassung verloren habe. Ihm werde ein millionenschweres System zur Abzocke von Hausbesitzern vorgeworfen. Auch Angele stelle er infrage und verweist auf mehrere zivilrechtliche Urteile wegen angeblich betrügerischen Verhaltens.

Dem Schauspieler drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Bezirksstaatsanwalt Sam Bregman betonte in diesem Zusammenhang laut Us Weekly: "Die Staatsanwaltschaft in Albuquerque nimmt diese Art von Anklagen sehr ernst, so wie wir alle Fälle ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen." Zu Details wollte er sich mit Verweis auf die Rechte aller Beteiligten und die "Integrität des Verfahrens" nicht äußern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield bei der New-York-Premiere von ABCs "For Life"

Anzeige Anzeige

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield, Februar 2020