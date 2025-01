Leyla Lahouar in großer Sorge: Ihr Hund frisst Schokolade

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) haben einen turbulenten Start ins neue Jahr hinter sich, denn ihr geliebter Hund Alani sorgte für einen riesigen Schrecken. In ihrer Instagram-Story erzählte Leyla, dass Alani es geschafft habe, an eine offene Dubai-Schokolade zu kommen, die eigentlich hinter einer stets geschlossenen Tür gelagert war. Obwohl Leyla schnell reagiert hatte und so viel wie möglich aus dem Maul des Vierbeiners gefischt hatte, brachte Mike den Hund vorsorglich zum Tierarzt. Dort wurde Alani ein Mittel verabreicht, das ihn zum Erbrechen brachte. Zum Glück stellte sich heraus, dass er keine Schokolade verschluckt hatte – dennoch: Der Schock schien bei beiden Reality-Stars tief zu sitzen. "Der Schrecken war auf jeden Fall da", erzählte Leyla, eine der "Reality Awards"-Gewinnerinnen 2024, ergriffen.

Schokolade kann bekanntermaßen giftig für Hunde sein, weshalb Leyla und Mike keine Zeit verloren, um Alani helfen zu lassen. Im Anschluss berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, wie erleichtert die beiden seien, dass Alani die Situation so gut überstanden habe. Auch ihr Partner Mike soll sich rührend um den Vierbeiner gekümmert haben. In späteren Clips teilte das Paar, dass Alani wieder fit sei und bereits wieder seine gewohnt aufgeweckte Art an den Tag lege. Bilder zeigen den Hund, der sich müde, aber glücklich an seinen Besitzer kuschelt. "Hier sind meine zwei Babys am Schlafen", kommentierte Leyla in ihrer Instagram-Story liebevoll.

"Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla und ihr Verlobter Mike lernten sich im Dschungelcamp kennen und waren das erste Paar, das gemeinsam in den SAT.1-Container gezogen ist. Sie verstehen sich nicht nur als Reality-Stars, sondern auch als echte Tierliebhaber. Ihr Hund Alani ist ein fester Bestandteil ihres Lebens und wird von ihnen liebevoll als "Sohn" bezeichnet. In den sozialen Medien lassen die beiden ihre Fangemeinde an ihren großen Zukunftsplänen teilhaben. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur ihr Traumhaus, sondern vor allem der Wunsch nach einer noch größeren Familie. "Nächstes Jahr legen wir es darauf an. Jeder, der mich kennt, weiß, dass bei mir Verhütung ein sehr wichtiges Thema ist, mache ich auch. Aber bei Leyla bin ich mir so sicher, dass wir darauf verzichten und es damit auch irgendwie darauf anlegen", erklärte Mike im Herbst in der Sendung "Promi Big Brother".

RTL / Fine Lohmann Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im Mai 2024

