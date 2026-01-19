Brooklyn Beckham kämpft um Nähe zu seiner Schwester Harper

Brooklyn Peltz-Beckham (26) ringt um den Kontakt zu seiner kleinen Schwester Harper Seven Beckham (14) – und das mitten im tosenden Familienkrach. Der Social-Media-Star soll seit Monaten nicht mehr mit Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) sprechen, auch mit seinen Brüdern Romeo Beckham (23) und Cruz Beckham (20) herrscht Funkstille. Wie der Mirror berichtet, hat Brooklyn die Familie sogar auf sozialen Plattformen blockiert. Doch bei Harper, die noch bei den Eltern wohnt, macht er eine Ausnahme. Er wolle sie aus dem Streit heraushalten und den Draht zu ihr unbedingt bewahren, heißt es. Wann sich die Wogen glätten, ist offen. Wo Brooklyn jedoch eine klare Grenze zieht, ist deutlich: Öffentliche Kontaktversuche will er nicht mehr.

Hintergrund: Laut dem Blatt habe Brooklyn seinen Eltern bereits im vergangenen Sommer über Anwälte ausrichten lassen, dass Kontakt nur noch privat und über juristische Vertreter laufen solle. Ein Insider spricht von einem "Patt", in dem "sich gerade nichts bewegt". Besonders schwierig sei der Austausch mit Harper, weil sie unter demselben Dach wie die Eltern lebt – das erschwere jeden direkten Kontakt. Gleichzeitig halte Brooklyn den Faden zu den Großeltern beider Seiten, "aus Liebe", wie eine Quelle dem Mirror sagte. David und Victoria seien "verzweifelt traurig" über die Distanz, alle Postings oder Kontaktversuche seien aus dem Wunsch nach Versöhnung entstanden, so Freunde der Familie.

Auslöser des Zerwürfnisses war dem Bericht zufolge ein ganzer Strauß aus Enttäuschungen. So fehlten Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) beim 50. Geburtstag von David in London. Später erneuerte das Paar seine Ehegelübde – ohne die Beckhams einzuladen. Über die Zeremonie sagte Brooklyn im August gegenüber dem Mirror: "Wir wollten einfach eine wirklich schöne Erfahrung. Um ehrlich zu sein, ich könnte jeden Tag meine Gelübde mit ihr erneuern. Es war wirklich, wirklich süß. Es hat wirklich Spaß gemacht." Privat gilt Brooklyn als ausgesprochen familienverbunden. Zwischen ihm und Harper ist diese Nähe offenbar nach wie vor ungebrochen wichtig.

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Paris Fashion Week 2024