Diese Dschungelcamper rochen laut Jan Köppen am ekligsten

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! sorgt Jan Köppen (42) mit einer deftigen Enthüllung für Gesprächsstoff. Der Moderator erzählt in der aktuellen Folge von "Café Cringe" auf Youtube, was ihn an manchem Ex-Camper wirklich fassungslos machte: mangelnde Körperhygiene. "Es ist abartig, wenn die aus dem Camp kommen", sagt Jan und meint damit vor allem Teilnehmer, die die Naturdusche offenbar eher mieden als nutzten. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Jahrgang 2025 im australischen Busch. Auf Nachfrage von Host Mirella Precek bestätigt er: Es gab Staffeln, "die waschen sich gar nicht" – und das riecht man auch, wenn sie das Camp verlassen.

Laut Jan mische sich der strenge Lagerfeuergeruch mit Schweiß, was den Duftcocktail noch intensiver mache. Dann wird der Moderator konkret und nennt zwei Namen, die ihm besonders in der Nase geblieben sind: "Der Schlimmste war damals Gigi. Aber ich weiß nicht, ob das am Dschungel lag. Der roch sehr intensiv." Auch Twenty4tim (25) habe nicht gerade nach Rosen geduftet, so der 42-Jährige. Dass er so deutlich wird, verblüfft selbst die Gastgeberin: "Ich dachte, du sagst keinen Namen. Ich dachte, du bist so professionell", kommentiert Mirella im Clip. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Auf Instagram feiern Stars wie Bill Kaulitz (36) und Evelyn Burdecki (37) die Szene mit Lach-Emojis, in den Kommentaren schreiben User begeistert: "Ich liebe Jan dafür so sehr."

In diesem Jahr scheint es aber Hoffnung auf ein wenig mehr Frische im Camp zu geben. Schauspieler Stephen Dürr (51) kündigte noch vor dem Start gegenüber RTL an: "Wenn es mir zu warm ist, ziehe ich mich einfach ganz aus. Die anderen müssen einfach damit klarkommen." Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat will sich im australischen Busch zudem regelmäßig eine Abkühlung gönnen und plant, nackt schwimmen zu gehen. "Ich gehe auch nackt baden, ich freue mich schon aufs Schwimmen", verriet der 51-Jährige und machte klar, dass er mit Freizügigkeit kein Problem hat.

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Kandidat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024