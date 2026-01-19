Dschungelcamp-Kritik: Gil Ofarims Bruder Tal verteidigt ihn

Kurz vor dem Dschungelcamp-Start meldet sich Tal Ofarim zu Wort und spricht über die Teilnahme seines Bruders Gil Ofarim (43) und die heftigen Reaktionen darauf. In der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Warm-up-Show erklärte Tal gegenüber Moderatorin Angela Finger-Erben (45), warum Zuschauer und Mitcamper mit klaren Worten reagieren – und weshalb Gil im Camp wohl kaum ausführlich auf die Vergangenheit und seinen Skandal eingehen wird: "Es gab schon mehrere Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Ich weiß es selbst nicht. Wenn er mehr darüber sagen würde, würde es mich wundern, weil er eben diese Möglichkeiten schon hatte."

Die Kritik entzündet sich aufgrund Gils Antisemitismus-Vorwürfen aus dem Jahr 2021 gegen einen Hotelmitarbeiter – später musste er sich vor Gericht verantworten. Mit Blick auf mögliche Konfrontationen der Mitcamper behauptete Tal: "Ich würde die Erwartungen nicht so hoch stecken. Es hat ja Gründe, weshalb er dazu nicht mehr gesagt hat." Dennoch könne er verstehen, warum viele Dschungelcamp-Promis Distanz zu seinem Bruder wahren wollen: "Die Kritik ist teilweise nachvollziehbar, weil man natürlich nicht alles miterleben konnte und nur das mitbekommen hat, was in den Medien steht. Mein Bruder ist halt eben auch ein Mensch und den kennen halt alle nicht."

Zuvor hatten sich Mitcamper wie Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) gegenüber Bild kritisch geäußert: "Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen." Auch Serienstar Hardy Krüger jr. (57) sprach von einem heiklen Thema und kündigte an, Gil konfrontieren zu wollen. Ob es tatsächlich zu einem tiefgründigen Lagerfeuerplausch kommt, der die Vergangenheit aufwirbelt, können Fans ab dem 23. Januar 2023 auf RTL und RTL+ täglich live mitverfolgen.

Imago Tal Ofarim mit Bruder Gil Ofarim, München 2010

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Dschungelcamp 2026