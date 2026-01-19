Emotional: Ariel besucht Papa (†) kurz vor Dschungel-Abflug

Kurz vor dem Abflug ins australische Dschungelcamp hat Reality-TV-Star Ariel noch einen wichtigen Punkt erledigt: Mit einem Video, das sie auf Instagram teilt, zeigt sie den Besuch am Grab ihres Vaters – wenige Wochen nach seinem Tod. "Letztes Mal meinem Papa Blumen bringen, bevor die Reise nach Australien beginnt. Mein größter Schutzengel", schreibt sie dazu. Die 22-Jährige macht kein Geheimnis daraus, wie sehr sie der Verlust trifft. Schon vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23. Januar kündigt sie an, auch im Camp über ihre Trauer sprechen zu wollen. Zwischen Kofferchaos, Vorbereitungen und Abschiedsschmerz ringt sie um Fassung und findet doch klare Worte für das, was sie trägt.

Im RTL-Interview erklärt Ariel, dass der Tod ihres Vaters erst rund einen Monat zurückliegt und sie das Thema im Camp zu Menschen führen könnte, die Ähnliches erlebt haben. "So wie das Leben so ist mit Schicksalsschlägen", sagt sie und wirkt dabei verletzlich. Trotzdem scheint sie sich auf das Abenteuer zu freuen und hält kurz vor Reiseantritt an den letzten Vorbereitungen fest. "Es ist 19.20 Uhr und ich musste unbedingt noch meine Fußnägel machen", berichtet sie lachend auf Social Media. Das Studio hatte eigentlich geschlossen, öffnete aber noch einmal nur für sie. "Sie haben extra wieder aufgemacht, um meine Füße zu machen, wie lieb ist das bitte", erzählt sie. Ohne den spontanen Service hätte sie, wie sie scherzt, "Krokodil-Füße" gehabt.

Der Verlust ihres Vaters begleitet die Influencerin nicht erst seit gestern. In sozialen Medien hatte Ariel bereits offen über ihre Trauer gesprochen und mit einem innigen Schwarz-Weiß-Foto gezeigt, wie nah sie ihrem Papa stand. Daneben ist ein weiterer Mann zu sehen, der nicht näher identifiziert wurde, vermutlich aber ein Familienangehöriger ist. "Ruhe in Frieden, Papa, ich werde dich nie vergessen", schrieb die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin damals zu dem Bild und deutete ihre tiefe Trauer an. Die Entscheidung, vor dem Langstreckenflug noch Blumen niederzulegen und sich gleichzeitig um Kleinigkeiten wie die Pediküre zu kümmern, zeigt, wie Ariel versucht, zwischen Herzschmerz und Alltag einen eigenen Rhythmus zu finden.

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit