Schon wieder der Po: Katie Price zeigt neues OP-Ergebnis

Katie Price (47) hat am Sonntag auf Facebook mal wieder alle Blicke auf sich gezogen: Die Reality-Bekanntheit zeigte in einem Clip ihren frisch aufgepolsterten Po – der Hintern wurde zuvor mit Fillern behandelt. Zu sehen ist Katie in pinken Slips und einem engen weißen Top, das ihre weiteren Vorzüge betont. Vor der Kamera schwärmt sie von der "sehr schönen Form" und legt nach, Leute würden ihr sagen, sie sehe aus wie zwanzig. In der Klinik posiert sie, ein Pflaster ziert die behandelte Stelle, dazu ein selbstironisches Singsang über Gesicht, Busen, Bauch – und jetzt eben den Po.

Während Katie in rosaroter Unterwäsche im Internet die Werbetrommel für ihren neuen Look rührte, herrscht in ihrer Nachbarschaft weniger Begeisterung. Ihr neues Miethaus, ein umgebauter Stall nahe Horsham in West Sussex, sorgte laut Daily Mail zufolge für Ärger, nachdem sich vor dem Anwesen Müll angesammelt haben soll. Nachbarn äußerten Bedenken, dass die Unordnung Ratten anlocken könnte und das Grundstück so zum Problem für die Umgebung werden könnte. Die Immobilie, die über eigene Reitanlagen verfügt, gehört einer Gruppe von Entwicklern und kostet Katie monatlich 4.500 Pfund. Bewohner der Gegend hoffen, dass die Auffälligkeiten lediglich vorübergehender Natur sind.

Katie, die vielen noch unter ihrem früheren Modelnamen Jordan ein Begriff ist, inszeniert ihre Veränderungen seit Jahren offen. In Interviews erzählt sie, sie möge den klar künstlichen Look und suche oft das Pin-up-Ideal. In der Vergangenheit ließ sie mehrfach an Gesicht und Körper nacharbeiten, darunter Po-Optimierungen und diverse Facelifts. Privat ist die fünffache Mutter in sozialen Netzwerken präsent, zeigt dort ihre Routinen zwischen Kids, Terminen und Klinikbesuchen. Wer sie länger verfolgt, weiß: Sie nimmt Spott mit Humor, kontert Kritik mit Selbstironie – und zieht aus ihren Auftritten immer wieder neue Energie für den nächsten Move.

Anzeige Anzeige

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Facebook / https://www.facebook.com/KatiePrice/ Katie Price, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025