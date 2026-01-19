Vor Halbzeit-Act Bad Bunny: Green Day eröffnen Super Bowl

Die Punkrockband Green Day wird den Startschuss für den Super Bowl LX in Santa Clara setzen. In einer spektakulären Eröffnungszeremonie, unweit ihres Heimatortes Rodeo in Kalifornien, tritt die Band am 8. Februar im Levi's Stadium auf. Frontmann Billie Joe Armstrong (53) sprach von einer großen Ehre: "Wir sind super begeistert, den Super Bowl 60 direkt in unserer Nachbarschaft eröffnen zu dürfen", sagte er laut einer Erklärung auf der offiziellen NFL-Website. Neben den musikalischen Highlights wird die Zeremonie auch den bisherigen MVPs des Super Bowls gewidmet sein.

Die Liga beschreibt den Auftritt der Musiker als Hommage an sechs Jahrzehnte Super-Bowl-Geschichte – Green Day sollen die Legenden des Sports auf den Rasen begleiten und die Stimmung im Stadion vor dem Kickoff anheizen. Damit sind die Rocker Teil eines dicht gepackten Entertainment-Programms: Vor Spielbeginn treten auch Charlie Puth (34), Brandi Carlile und Coco Jones auf. Charlie wird laut NFL die Nationalhymne singen, Brandi übernimmt "America the Beautiful" und Coco performt "Lift Every Voice and Sing". In der mit Spannung erwarteten Halbzeitshow steht dieses Jahr Bad Bunny (31) im Rampenlicht. Der puerto-ricanische Superstar hat kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der eine Botschaft der Einheit betont und den Slogan "Die Welt wird tanzen" trägt.

Rund um den Auftritt von Bad Bunny ist im Vorfeld eine laute Debatte entbrannt. Die aus dem Motorsport bekannte Danica Patrick (43) wetterte auf Social Media, Songs ohne englischen Text hätten bei einem der meistgesehenen TV-Events Amerikas nichts zu suchen. Auch der frühere Trump-Berater Corey Lewandowski schlug harte Töne an und drohte laut Entertainment Weekly sogar unverhohlen mit einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE beim Super Bowl. Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, hatte in einem Interview mit dem Magazin i-D erzählt, er habe seine aktuelle Tour aus Sorge vor genau solchen Behördenaktionen nicht in die USA gebracht. Bereits in der Vergangenheit setzte sich der Sänger kreativ mit gesellschaftlichen Themen auseinander, etwa durch provokative Videos und Songtexte. Für die Halbzeitshow verspricht er eine der wohl denkwürdigsten Performances des Super Bowls.

Getty Images Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong und Tré Cool von Green Day im März 2025 in Hollywood

Getty Images Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Bad Bunny bei SNL50: The Anniversary Special, Februar 2025