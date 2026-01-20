Bemühtes Lächeln: David Beckham nach Brooklyns Post gesehen

Erstes öffentliches Auftreten nach dem Knall: David Beckham (50) zeigte sich am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wie ein Clip belegt, welcher auf X kursiert. Dieses erschien nur wenige Stunden, nachdem Brooklyn Peltz-Beckham (26) mit einer langen Instagram-Erklärung den Familienstreit neu entfacht hatte. In einem Promo-Foto des Events wirkte der frühere Fußballstar ernst, die Augen leicht gerötet, das Lächeln angestrengt. Während David laut Daily Mail allein für einen Termin vor Ort posierte, hallten die Worte seines ältesten Sohnes nach, der eine Rückkehr zur Harmonie kategorisch ausschloss. Ort, Zeitpunkt und die Parallelität der Ereignisse sorgten dafür, dass der Auftritt in der Öffentlichkeit besonders aufmerksam verfolgt wurde.

In seinem Instagram-Post wirft Brooklyn seinen Eltern vor, ihn ein Leben lang kontrolliert zu haben und "öffentliche Selbstdarstellung über alles" zu stellen. Er behauptet, David und Victoria Beckham (51) würden gezielt Geschichten in der Presse platzieren, um das Bild der perfekten Marke zu wahren. Besonders hart geht der Hobbykoch mit seiner Mutter ins Gericht: Victoria, die eine eigene Modelinie betreibt, soll die Anfertigung des Hochzeitskleides von Nicola Peltz-Beckham (31) in letzter Minute abgesagt haben, obwohl die Schauspielerin sich sehr auf ein Design von ihr gefreut habe. Zudem schildert Brooklyn, wie seine Frau bei Familienereignissen immer wieder zurückgesetzt worden sei – angefangen beim Sitzplan der Hochzeit bis hin zu der Behauptung, Nicola sei "nicht Familie". Auch der romantische erste Tanz mit seiner Frau soll laut Brooklyn von seiner Mutter gekapert worden sein, als plötzlich Victoria statt Nicola mit ihm auf der Bühne stand.

Brooklyn beschreibt in dem Statement, dass er sich erst seit der Loslösung von seiner berühmten Familie von seiner jahrelangen Angst befreit fühle und mit Nicola ein ruhigeres Leben abseits der Inszenierung suche. Dass er ausgerechnet jetzt so offen spricht, trifft auf eine Öffentlichkeit, die die Beckhams seit Jahrzehnten als eng verschworene Einheit kennt: Victoria, die frühere "Posh Spice", teilt auf Social Media sonst gerne Einblicke in Familienfeiern, während David oft über seine enge Bindung zu seinen vier Kindern sprach. Brooklyn selbst war lange fester Bestandteil dieses Glamour-Konstrukts, posierte bei Modenschauen seiner Mutter und begleitete seine Eltern zu Events. Heute präsentiert er sich lieber als Koch und Ehemann, der mit Nicola gemeinsam ein eigenes, weniger von der Marke "Beckham" bestimmtes Leben aufbauen möchte. Wie tief die Gräben tatsächlich sind, lassen die kühlen Worte des Sohnes erahnen.

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

