David Beckhams Ex-Assistentin stellt sich hinter Brooklyn

Rebecca Loos (48) meldet sich im Beckham-Zoff zu Wort – und das deutlich: Die ehemalige Assistentin von David Beckham (50) reagierte am Montagabend auf Instagram-Kommentare, in denen sie auf Brooklyns (26) jüngstes Statement hingewiesen wurde. Die 48-Jährige, die vor Jahren eine Affäre mit dem Fußballstar behauptet hatte, stellte sich klar hinter Brooklyn. "Ich bin so froh, dass er endlich für sich selbst einsteht und sich öffentlich äußert!", schrieb Rebecca unter einen Kommentar. Zudem bekräftigte sie: "Die Wahrheit wird immer siegen."

Rebecca, die heute mit Ehemann und Kindern in Norwegen lebt, griff in mehreren Antworten die Wortwahl von Brooklyn auf und sprach ihm Rückendeckung zu. Auf die Anmerkung eines Users, sie könne bei seinen Worten "zusätzliche Validierung" spüren, antwortete sie zustimmend und verwies darauf, "zu gut" zu wissen, "wie sie sein können". Ihre Bemerkung, die Wahrheit komme am Ende ans Licht, spiegelt fast wörtlich Brooklyns Formulierung aus seinem sechsseitigen Instagram-Post. Darin hatte der 26-Jährige erklärt, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen und erhebt schwere Anschuldigungen: von dem Vorwurf, seine Eltern hätten versucht, seine Beziehung zu sabotieren, über Streit rund um das Hochzeitskleid von Nicola Peltz-Beckham (31) bis hin zu angeblichen Versuchen, ihm vor der Hochzeit Namensrechte abzuluchsen. Victoria (51) und David haben sich zu den neuen Aussagen zunächst nicht geäußert.

Im Zentrum des familiären Bruchs stehen seit Längerem Brooklyn und Nicola. Die Schauspielerin trug bei der Hochzeit ein Couture-Kleid von Valentino (†93), nachdem zuvor mit einem Entwurf von Victoria gerechnet worden war. Laut Brooklyn begannen damals die "Frakturen". Er beschreibt, er habe jahrelang unter Angstzuständen gelitten und erst Abstand zur Familie habe ihm Ruhe verschafft. Privat zeigen sich Brooklyn und seine Frau inzwischen als eingeschworenes Team. Rebecca wiederum wurde 2004 weltweit bekannt, als sie ihre Beziehung zu David behauptete, was er verneinte; später kritisierte sie die Netflix-Doku der Beckhams als geschönt. Nun, da Brooklyn öffentlich spricht, sendet sie ihm digitale Schützenhilfe – mit kurzen, scharfen Kommentaren, die im Netz breite Aufmerksamkeit bekommen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rebecca Loos und Brooklyn Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham