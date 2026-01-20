Ex-Prinz Andrew hat sich nicht um die Royal Lodge gekümmert

Prinz Andrew (65) steht erneut in der Kritik: Berichten zufolge soll der Ex-Royal die Royal Lodge in Windsor über zwei Jahrzehnte hinweg vernachlässigt haben. Das Anwesen mit 30 Zimmern, das er seit 2004 bewohnte, habe er laut RadarOnline "ungeprüft gelassen und so verschlechtern lassen". Auch die britische Regierung überprüfte die historische Immobilie in dieser Zeit nicht, obwohl solche regelmäßigen Kontrollen bei Gebäuden dieser Größe und Bedeutung eigentlich üblich sind. Ein entsprechender Pachtvertrag verpflichtete Andrew dazu, das Haus instand zu halten, doch nun sollen ernsthafte Schäden zum Vorschein gekommen sein.

Die Royal Lodge war seit 2008 nicht nur Andrews Zuhause, sondern auch das seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66), mit der er in einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft lebte. Nach seinem Auszug, der 2025 durch seinen Bruder König Charles III. (77) angeordnet wurde, zieht der Ex-Duke of York nun in ein bescheideneres Haus auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Sarah ist unterdessen auf der Suche nach einer neuen Unterkunft, wobei spekuliert wird, dass sie möglicherweise bei einer ihrer Töchter, Prinzessin Beatrice (37) oder Prinzessin Eugenie (35), einzieht. Der drohende Ortswechsel scheint den Bruch mit dem einst luxuriösen Leben in der Royal Lodge zu untermauern.

Das traditionsreiche Anwesen, das Andrew nach dem Tod der Queen Mum (†101) im Jahr 2002 übernehmen durfte, spielte eine bedeutende Rolle im Leben des Prinzen. Jedoch werfen die nun bekannt gewordenen Missstände auch ein Schlaglicht auf mangelnde Verantwortung und Aufsicht in seiner Zeit dort. Andrew selbst geriet in den letzten Jahren immer wieder ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit, insbesondere wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Seine Zeit in der Royal Lodge könnte somit ein weiteres Kapitel in der Reihe seiner Kontroversen sein. Sarah Ferguson äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen rund um den Zustand des Hauses.

