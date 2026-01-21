Brooklyn Peltz-Beckham lebt auf Anwesen von Nicolas Eltern

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat gesprochen – und zwar deutlich. In einer langen Instagram-Story schilderte er seine Sicht auf den schwelenden Streit mit seinen Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51). Er wirft der Familie vor, seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) werde "konsequent respektlos" behandelt. Eine Annäherung? Aktuell ausgeschlossen, wie er klarstellt. Stattdessen sucht das Paar Abstand – und verlagert sein Leben zunehmend nach Florida, wo sie Zeit auf dem imposanten Anwesen von Nicolas Eltern verbringen. Dort, auf dem riesigen Familiengut, fernab des Rampenlichts, will das Duo zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken.

Der Rückzugsort hat es in sich. Das Anwesen "Montsorrel" liegt direkt am Ozean, umfasst rund 13 Hektar und soll rund 76 Millionen Dollar (etwa 65 Millionen Euro) wert sein. Nicola zeigte erst kürzlich auf Instagram gemeinsame Momente mit Brooklyn auf dem Grundstück in Palm Beach, wo die beiden 2022 auch geheiratet hatten. Das Haus selbst verfügt laut dem britischen Magazin Hello! über fünf Schlafzimmer, 16 Badezimmer, zwei Pools und Sportplätze sowie ein Gästehaus. Zuletzt geriet ein neu gebauter Padel-Court kurz in die Schlagzeilen, weil er ohne Genehmigung errichtet worden sein soll – die Stadt verhängte eine tägliche Geldstrafe, bis die Sache geregelt ist. Neben dem Florida-Domizil besitzt die Peltz-Familie weitere Rückzugsorte, darunter ein Anwesen nahe New York mit eigener Eisbahn.

Nicolas Familie scheint längst zu Brooklyns wichtigstem Rückzugsort geworden zu sein. Schon früher erzählte die Schauspielerin in Interviews, wie oft ihr Mann den Rat ihres Vaters sucht, wenn es um Karrierefragen oder Lebensentscheidungen geht. Der Milliardär Nelson Peltz gilt in der Familie als ruhiger Stratege. Für Brooklyn und Nicola ist das Palm-Beach-Anwesen nicht nur ein Symbol für Luxus, sondern auch der Ort, an dem sie ihre Hochzeit feierten, gemeinsame Feiertage verbringen und nun offenkundig versuchen, die anhaltende Spannung mit den Beckhams auf Abstand zu halten. Während David und Victoria in England zwischen Mode-Label, Sportprojekten und Cotswolds-Landleben pendeln, verbringen Brooklyn und Nicola ihren Alltag lieber mit gemeinsamen Kochsessions, entspannten Auszeiten mit den Hunden auf dem Sofa und vertrauten Momenten am Pool, in denen deutlich wird, wie eng sie als Paar zusammenstehen.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham

