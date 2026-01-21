Coole Zöpfchen: Fin Affleck (17) trägt keinen Buzzcut mehr

Fin Affleck (17), das Kind von Jennifer Garner (53) und Ben Affleck (53), wurde kürzlich in Brentwood, Kalifornien, gesichtet und zog mit einem neuen Look die Aufmerksamkeit auf sich. Auf Schnappschüssen, die Hello! Magazine vorliegen, trägt Fin eine lässige Kombination aus einer mit Wolle gefütterten Jeansjacke, einem karierten Hemd und braunen Hosen. Besonders auffällig waren Fins längere Haare, der sie diesmal in zwei Zöpfen trug. Statt wie viele Jugendliche ein Café aufzusuchen, suchte sich Fin einen ungewöhnlicheren Platz und setzte sich im Schneidersitz auf den Gehweg, um am Laptop zu arbeiten – mitten im Trubel der vorbeilaufenden Passanten.

Der Style-Wechsel kommt, nachdem Fin im April 2024 den neuen Namen öffentlich gemacht hatte und sich damals mit Buzzcut zeigte. Nun wirken die längeren Haare und das lässige Streetwear-Outfit wie ein selbstbewusster nächster Schritt. Fin und der jüngere Bruder Samuel besuchen weiterhin die Schule, Schwester Violet studiert an der Yale University. Die Eltern managen ihr gemeinsames Familienleben getrennt, aber im guten Miteinander. Ben gab kürzlich bei E! News Einblick in den Erziehungsalltag im Rampenlicht: "Wir möchten ihnen wirklich den Raum geben, selbst herauszufinden, was sie tun wollen", sagte er. Und weiter: "Ich würde sie nicht in diese Richtung drängen. Sie sind brillant, liebenswert und wunderbar, wir lieben sie und sind stolz auf sie", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: "und hoffen, dass sie ihr Leben nicht mit Schauspielerei verschwenden."

Auch Jennifer sprach offen über die Herausforderungen, die öffentliche Aufmerksamkeit für Eltern und Kinder mit sich bringt. Gegenüber Marie Claire erklärte sie: "Kein wirkliches Leid gemessen an dem, was es auf der Welt gibt. Aber für mich und meine Familie dennoch nicht einfach", und betonte, wie sich Erziehen verändert habe: "Elternsein hat sich inzwischen verändert. Es geht mehr darum, den Mund zu halten … Man muss die Kinder aufwachsen lassen und ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Man kann das nicht kontrollieren." Abseits von Red-Carpet-Lichtern pflegt die Familie seit Jahren Rituale zwischen Schule, Hobbys und gemeinsamen Ausflügen. Ben und Jennifer finden dabei oft einen praktischen Ton – von sportlichen Familienaktionen bis zu stillen Momenten, in denen es vor allem um Zusammenhalt geht. So entsteht ein Rahmen, in dem Fin den eigenen Stil ausprobieren und selbstbewusst nach außen tragen kann.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Schauspieler

Jon Kopaloff / Getty Images, Spread Pictures / MEGA Ben Affleck und Jennifer Garner