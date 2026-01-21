Diese beiden "#CoupleChallenge"-Duos müssen ins Exit-Game

Drama-Alarm bei #CoupleChallenge: In Folge drei sorgt die erste große Nominierungsrunde für mächtig Zündstoff unter den TV-Paaren. Alle Duos müssen entscheiden, wen sie in die gefürchtete Exit-Challenge schicken wollen – und ausgerechnet zwei Teams geraten dabei besonders ins Visier. Am Ende kassieren Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) sowie Texas Patti und ihr Partner Patrick die meisten Stimmen. Beide Paare müssen sich nun im Exit-Game beweisen und um ihren Verbleib in der Show kämpfen. "Ärgerlich, ja – Begründungen der Nominierungen, Bullshit", bringt Patti ihren Frust über das Ergebnis der Abstimmung deutlich auf den Punkt.

Bei Liza und Sebastian ist die Stimmung nach der Wahl angespannt. Im Einzelinterview macht der Ex-Bachelorette-Kandidat seiner Partnerin klar: "Wenn wir nicht aufpassen, reißen die uns den verf*ckten A*sch auf." Er fordert von ihr, das Spiel ernst zu nehmen, statt "rumzubocken". Liza zeigt sich von seiner deutlichen Ansprache jedoch wenig begeistert. Auch gegenüber Aleks Petrovic, der sie bei der Wahl nominiert hat, macht sie ihrem Unmut Luft: "Jemanden wegen einer Phobie zu nominieren und dann zu sagen, Patti hat die Phobie ja auch, aber sie hat es wenigstens gemacht – das war krass von dir."

Bereits in der zweiten Folge sorgten Liza und Sebastian für Aufsehen. In einer nervenaufreibenden Challenge sollte die Schauspielerin aus großer Höhe in die Tiefe springen – doch im entscheidenden Moment versagten ihr die Nerven. Unter Tränen gestand sie: "Ich kann das nicht, ich will hier runter." Trotz aller Beruhigungsversuche ihres Partners hielt sie an ihrer Entscheidung fest. Das Duo musste die Aufgabe abbrechen und verlor damit 3.000 Euro für das Team. Im Nachgang zeigte sich Liza sichtlich enttäuscht über den Abbruch.

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026

RTLZWEI Patrick und Texas Patti, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

