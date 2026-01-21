"Tollwütiges Schwein": Blake Livelys SMS wurden offengelegt

Blake Lively (38) und Colleen Hoover haben sich in privaten Nachrichten deutlich über Justin Baldoni (41) geäußert – und diese Chats landen nun kurz vor Prozessbeginn vor Gericht. Wie aus von Us Weekly veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, schrieb die Schauspielerin im Juli 2024 über ihren "It Ends With Us"-Kollegen und Regisseur, er mache aus ihr "ein Monster" und benehme sich wie ein "tollwütiges Schwein". Colleen, die Autorin der Romanvorlage, stärkte Blake dabei den Rücken und warf Justin in den SMS vor, sich als Opfer zu inszenieren, während Blake laut ihren Worten "sich den Hintern aufreißt", um den Film besser zu machen. Die Nachrichten stammen aus der Zeit rund um die Dreharbeiten und den Weg zur Premiere in New York, die Blake, Colleen und Justin im August 2024 trotz der Spannungen gemeinsam besuchten.

Die jetzt entsiegelten Unterlagen enthalten außerdem ein Protokoll, laut dem Hoover bei einer Skriptbesprechung auf Bitten von Baldoni nicht sprechen sollte. Sie habe erst Feedback geben können, nachdem ein Entwurf "ihn zufriedenstellte". Parallel ging bei Sony am 14. Juli 2024 eine E-Mail der Autorin ein, in der sie vor der Premiere um Verständnis bat: Sie fühle sich zum "Sündenbock" gemacht, sei "in die Ecke gedrängt" worden und wolle nicht versprechen, zu kommen, falls Baldonis Team vor Ort sei. "Gefühle wurden verletzt und Grenzen überschritten", schrieb sie weiter, und zeigte Verständnis, falls Blake im Zweifel fernbleiben würde. Am Ende erschienen aber alle drei am 6. August 2024 in New York. Währenddessen läuft die juristische Auseinandersetzung: Blake verklagte den Co-Star und Regisseur im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung. Der Prozess zu Blakes Anschuldigungen soll am 18. Mai 2026 beginnen. Blakes Anwältin Sigrid McCawley erklärte gegenüber Us Weekly, "neu entsiegelte Beweise" untermauerten die Klage mit Zeugenaussagen und Nachrichten.

Der nun anstehende Prozess bildet den juristischen Höhepunkt einer Geschichte, die weit vor der Klage begann. Blake hatte im Dezember 2024 eine Zivilklage wegen sexueller Belästigung gegen Justin eingereicht und spricht laut ihrer Anwältin Sigrid McCawley von "schwerem seelischem Stress", den sein Verhalten bei ihr ausgelöst haben soll. Justin ließ die Vorwürfe durch seinen Anwalt als "völlig falsch, empörend und absichtlich reißerisch" zurückweisen und versuchte sich Anfang 2025 mit einer eigenen Klage gegen Blake zu wehren, die jedoch nach sechs Monaten abgewiesen wurde. Abseits des Rampenlichts gilt Blake seit Jahren als eng im Familienkreis verankert, an der Seite von Ryan Reynolds (49) und den gemeinsamen Kindern, während Colleen als eher zurückhaltende Bestseller-Autorin beschrieben wird, die selbst in ihrer Mail an das Studio betonte, wie sehr sie es hasse, "Leute zu verärgern oder Seiten zu wählen".

IMAGO / WENN Blake Lively, Schauspielerin

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024