Darf im Dschungelcamp keiner mehr täglich in Prüfungen?

Im Dschungelcamp könnte sich nun eine grundlegende Veränderung abzeichnen: Wenn die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im australischen Busch startet, könnten die täglichen Prüfungen für die Promis deutlich anders ablaufen als bisher. RTL arbeitet hinter den Kulissen bereits an Neuerungen und orientiert sich Gerüchten zufolge an dem britischen Ableger der Show, der zuletzt mit einer frischen Prüfungsmechanik überraschte. Demnach würde es in diesem Jahr erstmals kein klassisches "Prüfungsopfer" mehr geben, das von den Zuschauern Abend für Abend gnadenlos für jede Challenge gewählt wird. Stattdessen muss ein Kandidat nach maximal zwei Prüfungen in Folge einen Tag Pause einlegen.

In Großbritannien brachte diese Regelung bereits in der letzten Staffel frischen Wind: Zuschauer mussten strategischer überlegen, wen sie wählen, und die Stars selbst erhielten die Chance, ihre Fähigkeiten gleichermaßen unter Beweis zu stellen. Ob die deutschen Fans der Show diese Änderungen genauso positiv aufnehmen, bleibt abzuwarten. Unter einem Instagram-Post des Podcasts "piep sein!" sammeln sich bereits die ersten Reaktionen. Reality-Star Giulia Siegel (51) kommentierte augenzwinkernd: "Fände ich eine tolle Neuerung. So können die drei polarisierendsten Personen sich die Prüfungen teilen."

Parallel zu den möglichen Regeländerungen hat RTL die Prüfungen selbst bereits kräftig überarbeitet. Ein Großteil der Challenges wurde nun ausgetauscht und nur wenige Klassiker aus dem Dschungel bleiben erhalten. Für die prominenten Kandidaten bedeutet das: Sie können sich nicht mehr auf altbekannte Abläufe verlassen, sondern müssen sich auf völlig neue Szenarien einstellen. Ob die potenzielle neue Regeländerung tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Fans können sich auf die neue Staffel ab dem 23. Januar freuen.

Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Das Logo von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

