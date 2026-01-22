Diesen Dschungelcamper sehen Fans in den meisten Prüfungen

Morgen geht es wieder los: Das Dschungelcamp startet – und wie gewohnt werden die Zuschauer darüber abstimmen, welcher Kandidat sich in den Prüfungen beweisen muss. Laut einer Umfrage von Promiflash [Stand: 22. Januar, 10:30 Uhr] kristallisiert sich bereits ein Favorit heraus: Gil Ofarim (43). Der Sänger landet bei den Lesern klar auf Platz eins der potenziellen "Prüfungs-Opfer". Mit insgesamt 430 (37,6 Prozent) von 1.143 Stimmen trauen sie ihm zu, von den Zuschauern immer wieder in die Challenges gewählt zu werden. Auf Platz zwei landet Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) mit 379 Stimmen (33,2 Prozent), gefolgt von Ariel, die 231 Stimmen (20,2 Prozent) erreichte. Ganz am anderen Ende der Skala: Simone Ballack (49), die in den Augen der Abstimmenden wohl eher im Camp als in den Prüfungen zu sehen sein wird.

Doch nicht alle Fans scheinen diese Meinung zu teilen – zumindest, was den ersten Platz betrifft. Besonders unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash gab es zahlreiche Kommentare, die Gil nicht in den Prüfungen sehen möchten. Einige Nutzer wünschen sich, dass er stattdessen als Erster das Camp verlassen soll. Kommentare wie "Wer so schlimm öffentlich lügt, der sollte keine Bühne mehr bekommen" oder "Bitte nicht für Gil anrufen, er soll keine Sendezeit bekommen" machen deutlich, wie die Stimmung online ist. Stattdessen wird gehofft, dass Eva und Ariel die Prüfungen bestreiten. "Ariel, kann mich an ein Format mit ihr erinnern, da hatte sie Angst vor Gras", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Fan schreibt: "Eva hoffentlich."

Bereits in den Wochen vor dem Start hatten viele Teilnehmende offen über ihre Ängste gesprochen. Besonders Ariel machte im Gespräch mit RTL kein Geheimnis daraus, dass sie in den Prüfungen an ihre Grenzen geraten könnte. "Alle Prüfungen werden für mich zum Extremsport, weil alle mit Tieren zu tun haben – und ich habe Angst vor Tieren", sagte die Reality-Teilnehmerin. Auch Umut Tekin (28) stellte sich auf harte Herausforderungen ein: "Allein, wenn mich ein Käfer anfasst, das wird sehr, sehr crazy, sehr unangenehm." Samira Yavuz (32) und Mirja du Mont (50) fürchteten sich vor allem vor Essensprüfungen, während Eva Benetatou sich besonders um enge Räume und Kakerlaken sorgte: "Platzangst könnte eine meiner größten Ängste in den Prüfungen sein, aber auch die ganzen Kakerlaken."

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026