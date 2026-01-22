Dieses Duo hält "#CoupleChallenge"-Marko für Mega-Konkurrenz

Marko Petrovic zieht mit großen Plänen in die neue Staffel von #CoupleChallenge: Gemeinsam mit seinem Bruder Aleksandar Petrovic (34) will er sich den Sieg sichern. Doch schon beim Einzug ins TV-Abenteuer war dem Duo klar, dass die Konkurrenz nicht zu unterschätzen ist. Im Gespräch mit Promiflash verrät Marko, welches Team sie von Beginn an besonders im Blick hatten und wen er als härteste Gegner im Kampf um das Preisgeld sieht: Reality-Bekanntheit Sebastian Fobe (40) und seine Freundin Liza Waschke. Für den Reality-Neuling ist schnell klar gewesen, dass dieses Duo ihnen den Weg zum Triumph richtig schwer machen könnte.

"Sebastian und Liza sind ein superstarkes Team. Sie haben es immer wieder geschafft, sich einzufangen, auch wenn es mal turbulent wurde", erklärt Marko. Nach seiner Einschätzung punktet das Paar, das im August 2023 seine Liebe öffentlich machte, nicht nur durch körperliche Stärke, sondern auch durch seine emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz. Laut ihm seien diese Eigenschaften in einem Format wie "#CoupleChallenge" besonders entscheidend, da man über einen Zeitraum von zwei Wochen eng mit anderen Teilnehmern zusammenlebt und interagieren muss. "Es geht nicht immer nur um Power, um Leistung, um Athletik. Man muss alles mitbringen", betonte er.

Sebastian, bekannt aus Die Bachelorette, und Liza, die zum ersten Mal im Reality-TV auftritt, wirken auf den ersten Blick wie gegensätzliche Persönlichkeiten, ergänzen sich jedoch offenbar gut als Team. Der 40-Jährige, der vor allem durch seine sportliche und energiegeladene Art bekannt ist, und die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, die für ihre selbstbewusste und direkte Persönlichkeit geschätzt wird, scheinen ihre Stärken in der Show geschickt zu vereinen. Diese Balance, die sich laut Marko besonders in schwierigen Situationen zeigt, könnte ihr Erfolgsrezept innerhalb der Show sein. Ob es tatsächlich für den Sieg reicht, bleibt jedoch abzuwarten.

Instagram / markan_official Marko Petrovic

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem Partner