Nach Statement: Brooklyn Beckham legt Social-Media-Pause ein

Brooklyn Peltz-Beckham (26) zieht nach seinem heftigen Instagram-Eklat vorerst den Stecker: Er soll sich in der Nacht zu Dienstag von Social Media zurückgezogen haben und "untertauchen", wie das Portal TMZ unter Berufung auf ein Umfeld-Zitat meldet. Nur Stunden zuvor hatte der älteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) ein langes Statement veröffentlicht, in dem er seine berühmten Eltern und auch seine Brüder Romeo (23) und Cruz (20) mit schweren Vorwürfen konfrontierte. Gemeinsam mit Ehefrau Nicola Peltz (31) habe sich der Influencer nun entschieden, vorerst weder Reaktionen der Familie zu lesen noch selbst online in Erscheinung zu treten. Auffällig: Sein Profilbild ersetzte er noch durch ein Foto der Rückseite seines Nackens – zu sehen ist das große Tattoo mit den Augen von Nicola.

Brooklyn warf seiner Familie vor, jahrelang über die Presse ein falsches Bild der Beckhams aufgebaut zu haben. In dem Instagram-Schreiben erklärte er, seine Eltern hätten "unzählige Lügen" über ihn und andere verbreiten lassen, um ihre "Fassade" zu schützen und sogar versucht, seine Ehe mit Nicola zu sabotieren. Besonders Victoria greift er scharf an: Sie soll sich kurz vor der Hochzeit aus der geplanten Anfertigung von Nicolas Brautkleid zurückgezogen und dann bei der Feier den ersten Tanz des Brautpaares "gekapert" haben. "Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt in meinem ganzen Leben gefühlt", so Brooklyn. Ein Hochzeitsgast unterstützte diese Darstellung später öffentlich auf Instagram: "Ich war da und sie hat es getan, er sagt die Wahrheit", schrieb Stavros Agapiou, der Partner von DJ Fat Tony, laut dem Mirror, bevor er den Kommentar wieder löschte. Die Beckham-Seite reagierte bislang nur sehr verhalten. David erklärte beim Weltwirtschaftsforum in Davos allgemein, seine Kinder hätten "Fehler" im Umgang mit Social Media gemacht, während Victoria auf Instagram lieber Freundin Emma Bunton (50) zum 50. Geburtstag gratulierte und den Familienzoff komplett ausblendete.

Brooklyn wuchs als ältestes von vier Kindern im Blitzlichtgewitter auf, begleitet von Fanfotos am Spielfeldrand, Modenschauen seiner Mutter und großen PR-Auftritten der Beckhams. In Interviews beschrieb er seine Eltern lange als unterstützend und eng an seiner Seite, etwa wenn es um seine Versuche als Hobbykoch oder seine Social-Media-Projekte ging. Gleichzeitig war immer wieder zu sehen, wie eng das Verhältnis der Beckhams untereinander ist: David zeigte seine Kinder regelmäßig bei Fußballmomenten und spontanen Küchenszenen, Victoria schwärmte von Familienurlauben, bei denen alle vier Kinder – Brooklyn, Romeo, Cruz und die jüngste Tochter Harper (14) – dabei waren. Auch bei der Hochzeit von Brooklyn und Nicola im April 2022 wirkte nach außen alles harmonisch: Luxusanwesen in Florida, prominente Gäste, stolze Eltern. Hinter den Kulissen scheint der Druck des öffentlichen Familienbildes jedoch schon länger für Spannungen gesorgt zu haben, die nun in einem offenen Rosenkrieg münden.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham, September 2019

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

