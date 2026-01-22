Prinzessin Eugenie bricht auch Kontakt zu Mutter Fergie ab

Nach den anhaltenden Skandalen um die Verwicklungen von Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) in die Causa Jeffrey Epstein (†66) hat Prinzessin Eugenie (35) offensichtlich eine klare Entscheidung getroffen: Sie hat den Kontakt zu beiden Elternteilen abgebrochen. Die Prinzessin, die mit Ehemann Jack Brooksbank (39) und den beiden Söhnen überwiegend in Portugal lebt, soll laut Telegraph "weder mit ihrer Mutter noch mit ihrem Vater sprechen".

Laut britischen Medienberichten reiste Eugenie kürzlich aus Portugal nach Windsor, um in der einstigen Familienresidenz Royal Lodge buchstäblich mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. In der weitläufigen Villa im Great Windsor Park wuchs sie gemeinsam mit ihrer Schwester Beatrice (37) auf, jetzt soll sie ihre persönlichen Erinnerungsstücke gepackt und in Kisten verstaut haben. Während Eugenie sich klar an die Seite des Königs und der Institution stellt, soll ihre ältere Schwester Beatrice laut Daily Mail versuchen, einen "Mittelweg" zu finden, um den Kontakt zu den Eltern zu halten und zugleich der königlichen Familie nah zu bleiben.

Hintergrund der Distanzierung sind die seit Jahren anhaltenden Enthüllungen rund um die Verbindungen von Andrew und Sarah zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell (64). Aus Eugenies Umfeld heißt es, die Prinzessin lege Wert darauf, dass organisatorisch nichts mehr von ihren Eltern abhängt – ein Schritt, der auch ihre Kinder betrifft: August (4) und Ernest (2) sollen künftig ohne den regelmäßigen Kontakt zu ihren Großeltern mütterlicherseits aufwachsen.

Getty Images Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Eugenie bei einer Veranstaltung im September 2014

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025