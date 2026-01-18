Prinzessin Eugenie bricht mit ihrem Vater Andrew Kontakt ab

Prinzessin Eugenie (35) hat den endgültigen Schlussstrich gezogen: Die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (65) soll den Kontakt zu ihrem Vater vollständig abgebrochen haben – keine Nachrichten, keine Anrufe, keine Besuche. Wie die Mail on Sunday und weitere britische Medien übereinstimmend berichten, verdichteten sich die Zeichen eines Kontaktabbruchs bereits rund um Weihnachten, als Eugenie nicht bei Andrew in Windsor erschien. Jetzt heißt es unmissverständlich, die Situation gleiche der Funkstille im Hause Beckham: "Es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr. Es ist wie bei Brooklyn Beckham – sie hat den Kontakt komplett abgebrochen", zitiert das Blatt eine Quelle. Auslöser seien die nicht abreißenden Enthüllungen rund um den Epstein (†66)-Skandal.

Im Umfeld des Palastes wird von einem tiefen Bruch gesprochen. Eugenie, die sich als Mitgründerin von "The Anti-Slavery Collective" seit Jahren gegen Menschenhandel engagiert, soll die Kluft zwischen ihrem Einsatz und den Vorwürfen gegen ihren Vater nicht länger überbrücken können. Laut Mail on Sunday soll vor allem seine Weigerung, sich bei den Opfern des verurteilten Sexualstraftäters öffentlich zu entschuldigen, für Eugenie nicht mehr hinnehmbar gewesen sein. Während Eugenie auf Distanz geht, versucht ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) demnach, den Kontakt zu ihrem Vater zu halten und gleichzeitig ihren eigenen Ruf im Königshaus zu schützen. Offizielle Stellungnahmen aus dem Buckingham-Palast oder von den Beteiligten gibt es nicht.

Die Schwestern Eugenie und Beatrice standen ihrem Vater lange Zeit beiseite, selbst nach dessen formellem Verlust sämtlicher Titel und königlicher Ehrungen. Ex-Prinz Andrew bereitet sich derzeit auf den Auszug aus der Royal Lodge auf dem Windsor-Anwesen vor – ein weiterer Einschnitt in seinem Leben. Laut Insidern sei er über die Entfremdung von seiner jüngsten Tochter "am Boden zerstört".

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew mit Prinzessin Eugenie

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018