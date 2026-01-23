Emmy Russ sollte mit Hollywoodstar zu "#CoupleChallenge"

Samuel Sohebi und Emmy Russ (26) treten gemeinsam in der neuen Staffel der Reality-Show #CoupleChallenge an, doch ursprünglich war das so gar nicht geplant. Der aus der Modebranche stammende Samuel verriet im Interview mit Promiflash, dass er eigentlich nur als Vermittler für die 26-Jährige vorgesehen war: "Und zwar sollte ich in Hollywood – so Diane Kruger- oder Heidi Klum-mäßig – jemanden finden, der dort mit ihr teilnimmt." Doch dann kam alles anders. "Während ich vermittelt habe, sagte der Sender: 'Tatütata, du bist der Star.' Ja, und so ist es dazu gekommen", erklärte er schmunzelnd.

Für Samuel ist es die erste Reality-TV-Erfahrung, während Emmy bereits auf die Teilnahme an 15 Formaten zurückblicken kann. Dennoch gibt er sich selbstbewusst: "Ich komme aus der Modebranche, Reality ist jeden Tag Teil meines Berufslebens." Wie stark die beiden als Team performen und wie gut sie sich in den herausfordernden Challenges schlagen, bleibt abzuwarten. Denn: Die zwei ziehen offenbar erst als Nachzügler ins Camp ein und sind in den bisherigen Folgen noch nicht zu sehen. Rückblickend beschreibt der Designer das gemeinsame Erlebnis aber so: "Dann haben Emmy und ich das ganze Ding gerockt, würde ich sagen."

Dass Emmy ihre Aufmerksamkeit in der Show jedoch nicht nur auf ihren Teampartner richtet, sondern offenbar auch mit Mitkandidat Aleksandar Petrovic (34) anbandelt, zeigte schon ein Einspieler zu Beginn der Staffel. Besonders pikant wurde es, als zu sehen war, wie der 34-Jährige im Interviewraum eine Sprachnachricht für seine Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26) aufnimmt und sagt: "Grüße dich Vanessa, ich spiele mit dem Gedanken, die Emmy zu küssen und unser Versprechen dann hiermit aufgehoben ist." Damit brach der Realitystar eine Vereinbarung, die er und seine Ex-Verlobte eigentlich getroffen hatten.

RTLZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar