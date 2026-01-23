Gewusst? TV-Moderatorin Sonja Zietlow war früher Pilotin

Vom Cockpit direkt vor die Kameras: Sonja Zietlow (57), vielen als spitze Zunge des RTL-Dschungelcamps bekannt, startete ihre Karriere nicht im Studio, sondern über den Wolken. Geboren in Bonn, machte sie nach dem Abitur erst Station als Animateurin, holte sich in Bremen die Pilotenlizenz und flog Anfang der 90er als Erste Offizierin Passagiere durch Europa. Dann kam der TV-Moment: Nach einem Auftritt in der Sat.1-Show "Herz ist Trumpf" wechselte sie den Kurs – vom Flugzeug ins Fernsehen. Heute führt sie gemeinsam mit Jan Köppen (42) durch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und prägt seit 2004 das Kultformat wie kaum eine andere Moderatorin.

Der Weg dorthin liest sich wie ein schneller Steigflug: Erste Moderationsjobs übernahm Sonja bei "Bim Bam Bino", später folgten "Hugo" und "Hotzpotz" bei RTL2. Mit der täglichen Talkshow "Sonja" bei Sat.1 wurde sie einem breiten Publikum bekannt, bevor sie zu RTL wechselte und "Der Schwächste fliegt" moderierte. Es schlossen sich Formate wie "Fear Factor", "Teufels Küche" und "Die 10..." an. Den endgültigen TV-Durchbruch markierte 2004 das Dschungelcamp – zunächst an der Seite von Dirk Bach (†51), danach mit Daniel Hartwich (47) und inzwischen mit Jan Köppen. Für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gab es 2023 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung im Reality", 2024 wurde Sonja zudem als "Beste Moderation" für "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ausgezeichnet, wie Bild berichtet.

Privat lernte Sonja ihren Ehemann Jens Oliver Haas bei den Dreharbeiten zu "Der Schwächste fliegt" kennen – der Autor liefert bis heute Pointen für ihre Moderationen. Abseits der Scheinwerfer engagiert sich die Moderatorin für Kinder und Tiere, als Schirmherrin des Vereins Beschützerinstinkte e.V. unterstützt sie Therapiehunde und tiergestützte Angebote für benachteiligte Kinder; dafür erhielt sie 2018 die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. In sozialen Netzwerken gewährt sie Einblicke in Trainingsroutinen, Reisealltag und ihren Faible für Jeans-und-Blusen-Looks – ein Stil, der so zum Markenzeichen geworden ist wie ihre kurzen, blonden Haare und ihre Schlagfertigkeit. Und wenn im australischen Busch die Prüfungen starten, fiebert die Moderatorin längst nicht nur professionell mit, sondern zeigt, wie nah ihr die Kandidaten gehen können.

Thomas Burg / Action Press Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

RTL Sonja Zietlow und Daniela Büchner bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin