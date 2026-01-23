PR-Krise: Victoria Beckham sucht neuen Presseassistenten

Kaum hat Brooklyn Peltz-Beckham (26) sein explosives Instagram-Statement gegen seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) veröffentlicht, reagiert seine Mutter – allerdings ganz anders, als viele erwartet hätten. Während die Schlagzeilen über den Familienkrach seit Montag nicht abreißen, sucht die 51-Jährige jetzt dringend Verstärkung für ihre Modemarke in London: Ein neuer Presseassistent soll den "reibungslosen Ablauf" hinter den Kulissen des Labels sichern und die globale Außendarstellung betreuen. In der Ausschreibung, die Daily Mail vorliegt, ist von Krisenkommunikation und der Pflege aller Social-Kanäle die Rede. Victoria selbst schweigt bisher konsequent zu den Vorwürfen ihres ältesten Sohnes.

Das Gehalt für den Posten als Presseassistent soll zwischen 27.000 und 40.000 Euro im Jahr liegen – die Aufgaben reichen vom Monitoring der Berichterstattung über den Aufbau und die Pflege von Medienkontakten bis hin zur Unterstützung bei Events. Parallel dazu wird seit rund einem Monat ein hochmotivierter Social-Media-Praktikant gesucht, der den weltweiten Auftritt der Marke Victoria Beckham in Echtzeit begleiten und das Image positiv formen soll – bei der aktuellen Situation sicher kein einfacher Job: Brooklyn hatte Anfang der Woche ein Statement geteilt, in dem er seinen Eltern vorwarf, ihn jahrelang kontrolliert und öffentlich inszeniert zu haben. Die Vorwürfe lösten nicht nur hitzige Diskussionen, sondern auch eine Flut an viralen Memes aus, die Victoria ins Zentrum des Spotts rückten.

Hinter den Kulissen der Glamourfamilie prallen damit private Emotionen und globaler Markenaufbau aufeinander. Brooklyn, der sich in Interviews gern als ehemaliger "Mama-Junge" beschrieben hat, lebt inzwischen mit seiner Frau Nicola Peltz (31) weitgehend getrennt vom berühmten Clan und meidet laut Daily Mail gemeinsame Familienfeiern. Victoria, die einst als "Posh Spice" mit den Spice Girls weltbekannt wurde und heute zwischen Modeatelier, Familienleben und Social Media jongliert, gilt seit Jahren als die strategische Planerin hinter der Marke Beckham. Während die Öffentlichkeit auf ein mögliches Statement aus dem Familienkreis wartet, versucht die Designerin offenbar, ihr Modeimperium mit frischen Kräften im Hintergrund zu stabilisieren – und gleichzeitig die Balance zwischen Mutterrolle und globaler Marke zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025