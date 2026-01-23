Traumatisch? Vanessa Nwattu teasert "Prominent getrennt" an

Vanessa Nwattu (26) wagt den nächsten Schritt ins Reality-TV – und das unter extremen Bedingungen: Die Influencerin zieht für Prominent getrennt in eine Villa, in der sie auf ihren Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (34) trifft. Zwischen den beiden stehen weiterhin schwere Vorwürfe im Raum, die Trennung verlief alles andere als harmonisch. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wurde Vanessa gefragt, wie sie der gemeinsamen Teilnahme mit Aleks entgegensehe. Ihre deutliche Antwort: "Es wird sehr retraumatisierend." Die Dreharbeiten in Südafrika sind bereits abgeschlossen. Den Starttermin der fünften Staffel hat RTL allerdings noch nicht verraten.

In den sozialen Medien hagelte es nach Vanessas Andeutung sofort Fragen. Wer hat wen vorgeschlagen? Wie gehen die beiden miteinander um? Konkrete Details ließ die Influencerin offen, betonte aber, dass sie sich mental auf die Drehs vorbereitet habe. Der Show-Rahmen setzt die Ex-Partner erfahrungsgemäß unter Druck: Gemeinsame Aufgaben, Nähe im Alltag und Gespräche über alte Konflikte. Genau das scheint Vanessa zu erwarten – und die Community ebenfalls. "Prominent getrennt" gilt als Bühne, auf der alte Wunden wieder aufreißen können. Entsprechend groß ist der Buzz unter den Followern, die die Kommentare mit Spekulationen und Support füllen und auf den ersten Trailer warten.

Vanessa und Aleks lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen und lieben und wanderten gemeinsam nach Dubai aus. Doch die Beziehung ging nach drei Jahren trotz Verlobung in die Brüche. Bei ihrer erneuten Teilnahme an dem Treuetest packte Vanessa erstmals richtig aus – und ihre Vorwürfe hatten es in sich! Sie beschuldigt ihren Ex-Verlobten laut RTL des emotionalen Missbrauchs und wirft ihm ein problematisches Frauenbild sowie kontrollierendes Verhalten vor. Auch Eifersucht soll eine Rolle gespielt haben. Aleks will das nicht auf sich sitzen lassen und bezeichnet Vanessa als undankbar. Beide pflegen einen starken Austausch mit ihren Followern, was die Dynamik zusätzlich anheizt. Für viele Fans ist gerade dieses Wechselspiel aus persönlicher Nähe online und dem TV-Experiment im Ex-Paar-Format der Grund, warum sie jetzt besonders genau hinschauen.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars