Hallmark-Hit: "An Unexpected Valentine" erobert Netflix

Romantische Stimmung schon im Januar: Der Hallmark-Film "An Unexpected Valentine" hat es auf Netflix in die Top-Drei-Charts der USA geschafft. Die romantische Komödie mit Lacey Chabert (43) und Robert Buckley (44) begeistert aktuell das Publikum und reiht sich hinter "People We Meet on Vacation" und "Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story" ein. Die Geschichte folgt Hannah, gespielt von Lacey, und Finn, ihrem Rideshare-Fahrer, gespielt von Robert, die in New York City ein verlorenes Verlobungsring-Abenteuer erleben.

Der Film, der erstmals im Februar 2025 auf dem Hallmark Channel ausgestrahlt wurde, dreht sich um einen ereignisreichen Valentinstag voller Emotionen und Missgeschicke. Die Handlung, die in einer einzigen Nacht spielt, erzählt von Hannahs und Finns chaotischer Jagd durch die Stadt, um einen Ring rechtzeitig an ein verlobtes Paar zurückzubringen. Für Lacey war dies eine besondere Rolle, wie sie im Februar 2025 gegenüber Southern Living verriet: "Ich liebe es, dass der Film in einer Nacht spielt, es fühlte sich so authentisch an." Sie betonte auch die Chemie zwischen ihr und ihrem Co-Star Robert, die sich während der Dreharbeiten sowohl im Drehbuch als auch in spontanen Improvisationsmomenten zeigte, wie US Weekly berichtet.

Das Publikum kennt Lacey für ihre zahlreichen erfolgreichen Rom-Coms auf Hallmark und liebt ihre einfühlsame Darstellung romantischer Heldinnen. Mit diesem Film knüpft sie nahtlos an ihre Karriere voller Wohlfühl-Erzählungen an. Robert, der für seine charmanten Auftritte in Liebeskomödien bekannt ist, ergänzt sie dabei perfekt. Fans können "An Unexpected Valentine" ab sofort auf Netflix sowie auf Hallmark+ streamen und sich von der ungekünstelten Magie der Geschichte verzaubern lassen.

Getty Images Lacey Chabert im Juli 2024 in Kalifornien.

Getty Images Robert Buckley 2017

Getty Images Lacey Chabert bei einem Event im Februar 2019