Umzugsdrama: Sarah Ferguson ist angeblich "sehr verärgert"

Sarah Ferguson (66) soll kurz vor dem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor stehen – und das angeblich wider Willen. Laut Berichten des Mirror müssen Sarah und ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (65) bis zum 25. Januar die 30-Zimmer-Residenz verlassen. Umzugswagen wurden bereits am Grundstück gesichtet, während auf dem Sandringham Estate Renovierungsarbeiten für Andrews bevorstehenden Einzug laufen. Sarah plane aber nicht, mit Andrew nach Sandringham umzuziehen, so Insider. Sie sei "sehr verärgert", zugleich aber entschlossen, "ihre Flügel auszubreiten" und eigenständig eine neue Adresse zu finden.

Nach Informationen aus dem Umfeld der Familie ist ein Umzug zu Tochter Beatrice (37) in die Cotswolds keine Option. Als Übergangslösung wird dagegen Prinzessin Eugenies (35) Domizil in Portugal gehandelt, während Sarah nach einer dauerhaften Unterkunft sucht. Hintergrund der räumlichen Neuordnung ist die Entscheidung von König Charles (77) vom Oktober 2025, wonach Andrew sämtliche Titel entzogen wurden – am selben Tag soll auch die Kündigung der Royal Lodge zugestellt worden sein.

Sowohl Andrew als auch Sarah gerieten zunehmend in die Kritik, nachdem es immer neue Enthüllungen ihrer Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gegeben hatte. Trotz der Scheidung von Andrew im Jahr 1996 lebte sie weiterhin mit ihrem Ex-Mann unter einem Dach. Sarah, die einst für ihren extravaganten Lebensstil bekannt war, scheint nun gezwungen zu sein, einen deutlich bescheideneren Weg einzuschlagen. Ob sie zukünftig weiterhin dauerhaft in Großbritannien bleibt, ist unklar.

Getty Images Sarah Ferguson, Juni 2025

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Getty Images, Getty Images König Charles III. und Sarah Ferguson