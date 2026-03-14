Sarah Engels' ESC-Song rutscht schon wieder aus den Charts

Sarah Engels (33) wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten – doch ihr ESC-Song "Fire" ist bereits wieder aus den Charts geflogen. Gerade mal eine Woche konnte sich die Nummer in den Top 100 halten. In der Vorwoche war der Song noch auf Platz 75 gelandet, wie aktuelle Daten der Chartsermittler von GfK Entertainment zeigen. Damit läuft es für die Sängerin in Sachen Chartplatzierung bislang deutlich schlechter als bei den deutschen ESC-Teilnehmern des vergangenen Jahres. Abor und Tynna waren nach dem nationalen Vorentscheid direkt auf Platz 13 gestartet und hatten es später sogar bis auf Platz drei geschafft.

Am 16. Mai wird Sarah, die von 2013 bis 2019 mit Sänger Pietro Lombardi (33) verheiratet war und mit ihm auch einen gemeinsamen Sohn großzieht, mit "Fire" beim ESC-Finale in Wien antreten. Die gebürtige Kölnerin, die auf eine bewegte Karriere blickt, wird versuchen, die insgesamt 35 konkurrierenden Länder zu überzeugen. Es ist die 70. Ausgabe des traditionsreichen Musikwettbewerbs. Immerhin dürfte die feurige Pop-Nummer spätestens dann, wenn der ESC gelaufen ist, voraussichtlich wieder in die Charts zurückkehren. Ob "Fire" beim großen Finale zünden wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Gegenüber Bild zeigte sich die Sängerin entspannt und erklärte, dass sie keine Angst vor einem möglichen Misserfolg habe. "Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren?", überlegte sie. "Angst ist die falsche Einstellung." Sie wolle ihr Bestes für Deutschland geben, aber auch Spaß beim ESC haben. Wie sie dann abschneide, werde man sehen. Sarah wurde 2011 durch ihre Teilnahme bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt, wo sie den zweiten Platz belegte. Seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht und sich als Sängerin etabliert.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

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Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025