Diese süßen Namen gaben Kim Kardashians Kids ihren Welpen

Kim Kardashian (45) hat ihren Fans eine zuckersüße Enthüllung geliefert: Die Reality-Ikone zeigte, welche Namen ihre Kinder ihren neuen Welpen gegeben haben und die könnten nicht niedlicher sein. North West (12), Saint West (10), Chicago West (8) und Psalm West (6), die Kim mit ihrem Ex Kanye West (48) hat, bekamen zu Weihnachten jeweils einen Pomeranian. Auf Instagram verriet Kim am 23. Januar die Namenswahl: "Uzi, Teddy, Cookie und Cinnamon Roll", schrieb sie und deutete an, dass man erraten könne, welcher Name zu welchem Kind gehört. Die Vierbeiner zogen an den Feiertagen in Los Angeles ein und wurden bereits am 25. Dezember in kurzen Clips vorgestellt, in denen die kleinen Fellknäuel mit Spielsachen durchs Wohnzimmer tapsen.

Auch danach gab es reichlich Einblicke in das neue Hundechaos im Hause Kardashian. In einer Story vom 4. Januar sieht man Chicago und Psalm, wie sie mit ihren Hunden kuscheln, rennen und kichern. "Weil wir schneller sind als die Hündchen, müssen wir so rennen, Mommy", sagt Psalm in dem Clip, den Kim auf Instagram teilte. Damit macht die Unternehmerin klar, dass die Vier schon jetzt fester Bestandteil des Alltags sind – vom wilden Toben bis zu ruhigen Schmusemomenten. Kim betonte in der Vergangenheit, wie viel Überlegung sie in Namen steckt: In einer Fan-Fragerunde 2020 erzählte sie, dass sie bei der Namensfindung für North zunächst gezögert habe, bevor sie sich nach Gesprächen mit Jay Leno (75) und Pharrell Williams (52) von der Bedeutung überzeugen ließ. "Sie werden wirklich zu dem Namen, den du ihnen gibst", sagte Kim in dem Q&A.

Privat drehen sich viele Gespräche in der berühmten Familie derzeit um den Nachwuchs auf vier Pfoten und um den Umgang mit den kleinen Energiebündeln. Zu Weihnachten hatten die neuen Hunde für viel Aufmerksamkeit gesorgt, vor allem, weil mehrere Welpen gleichzeitig einzogen. Im Umfeld der Familie wurde darüber gesprochen, wie die Kinder Verantwortung übernehmen und Routinen lernen, vom Füttern bis zu kurzen Trainingseinheiten. Schwester Khloé stellte rund um die Feiertage ebenfalls einen Welpen vor, der auf den Namen Peppermint hört. Zwischen Geschwister-WhatsApps, Video-Updates und spontanen Hausbesuchen der Familie entstehen so kleine Momente, in denen die Kids ihre Lieblingsdecken teilen, Leckerlis gerecht aufteilen und den Hunden heimlich Spitznamen geben – ganz so, wie Kinder es eben machen, wenn aus Geschenken echte Gefährten werden.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Psalm und Saint, Dezember 2025