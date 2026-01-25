Dschungelcamp geht nur 45 Minuten: Die Fans sind stinksauer

Für die Dschungelcamp-Fans wird der Sonntagabend zur Nervenprobe: Statt der gewohnten zwei Stunden Dschungelcamp serviert RTL am 25. Januar nur eine Mini-Ausgabe der Kultshow. Rund 40 bis 45 Minuten bleiben Sonja Zietlow (57), Jan Köppen (42) und den prominenten Campern, bevor American Football das Ruder übernimmt und den restlichen Abend bestimmt. Ab 20:55 Uhr startet zunächst das Play-off-Duell der New England Patriots gegen die Denver Broncos, später in der Nacht folgen die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks – live im Free-TV und mitten in der Primetime. Viele Zuschauer fühlen sich dadurch um ihren gewohnten Trash-TV-Abend gebracht und machen ihrem Ärger im Netz Luft.

Während sonst Ekelprüfungen, Zoff am Lagerfeuer und Tränenbeichten den Sonntag bei RTL füllen, ist diesmal früh Schluss mit Buschdrama. Der Sender kappt die Dschungel-Folge bereits nach kurzer Zeit, schiebt trotzdem mehrere Werbeblöcke in das schmale Zeitfenster und überlässt den Rest der Nacht dem US-Sport. Auf Instagram reagiert die Community deutlich: "Bei aller Liebe, können die die NFL Playoffs nicht auf einem anderen Sender zeigen? Und dann packt ihr für die 40 Minuten noch 'ne fette Werbung rein, also Leute", klagt ein Nutzer laut dem Online-Echo. Ein anderer kommentiert knapp: "Wie, trotzdem Werbung?" Dazu passt ein weiterer wütender Post: "Nicht euer Ernst, RTL! Keine 30 Minuten und Werbung!" Und selbst mit einem Augenzwinkern ist die Stimmung nicht besser: "Beste Unterhaltung, und wer will gleich NFL gucken? Niemand!"

Für zusätzliche Aufregung sorgte Dschungelcamp-Kandidatin Ariel. Bei der Prüfung "Wo-Kabel-Test" zeigte die Reality-TV-Bekanntheit einmal mehr Nerven – und das so deutlich wie noch nie. Kaum im Prüfungsbereich, in dem sie mit Kabeln hantieren und Krabbeltiere ertragen sollte, war nach wenigen Sekunden Schluss. "Oh Gott, Hilfe – ach du Scheiße", rief Ariel panisch und brach ab. Sterne? Keine! "Ich habe Panik bekommen und abgebrochen", gab sie geknickt im Camp zu. In der Runde blieb die Stimmung daraufhin düster. Patrick sah schwarz für die kommenden Essen und Umut witzelte trotzig: "Wir werden verhungern." Hubert wurde sogar richtig deutlich: "So schlimm kann das eigentlich doch nicht gewesen sein. Da hätte sie ihre kleinen Arschbäckchen mal zusammenreißen und durchziehen können."

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamperin

Anzeige