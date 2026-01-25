Komiker Bülent Ceylan übernimmt Rolle in Berliner Staatsoper

Bülent Ceylan (50) tauscht im Sommer die Comedy-Bühne gegen die große Oper und zieht in die Berliner Staatsoper ein. Der Künstler übernimmt in Mozarts Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" die zentrale Sprechrolle des Bassa Selim, wie RTL berichtet. Premiere ist am 27. Juni in Berlin, geplant sind zunächst fünf Vorstellungen. Gemeinsam mit Regisseurin Andrea Moses wird der Text für ihn zugeschnitten, die Inszenierung setzt auf Aktualität. "Die wollten wohl ein bisschen Revolution", sagte Bülent der Deutschen Presse-Agentur. Gesungen wird im Haus natürlich weiterhin – nur Bülent bleibt ganz beim Sprechen.

Der Mannheimer beschreibt den Schritt als "riesige Verantwortung", denn das Werk biete heute viele Anknüpfungspunkte. Neben der Musik rückt die Produktion Themen wie Orientklischees und rassistische Zuschreibungen in den Fokus. Bülent wird als Bassa Selim fast durchgehend auf der Bühne sein, das Geschehen kommentieren und Humor mit Haltung verbinden. "Die Inszenierung setzt auf Tiefe, Aktualität und Unterhaltung", erklärte er der dpa. Operndirektor Tobias Hasan spricht von "fantastischen Ideen" und sieht in Bülent eine Chance, neues Publikum für die Oper zu begeistern: "Ein tolles Abenteuer", sagte er der dpa.

Der Mannheimer Künstler überrascht immer wieder mit neuen Projekten. Bereits in der Vergangenheit hat er sich über seine Comedy hinaus vielfältig engagiert, zum Beispiel auch auf musikalischem Terrain. Bülent ist bekennender Heavy-Metal-Fan und veröffentlichte einst sogar ein Musikalbum. Dabei hat er auch stets betont, dass er keinem festen Genre angehören möchte. Seine Offenheit für unterschiedliche Kunstformen zeigt sich nun erneut mit seinem Schritt in die Welt der Oper, der sicherlich für Faszination und Neugier bei einem breiten Publikum sorgen wird.

Getty Images Bülent Ceylan, Komiker

Getty Images Bülent Ceylan beim ESC-Vorentscheid 2022 in Berlin