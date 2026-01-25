Luxus trotz Pleite: Katie Price sucht Immobilie in Dubai

Katie Price (47) packt die Koffer: Die Reality-Bekannte ist am Mittwoch nach Dubai geflogen, um sich dort luxuriöse Mietwohnungen anzusehen – und das trotz laufender Finanzprobleme und ihrer Insolvenz aus dem Jahr 2024. In der Steueroase soll sie erfahren haben, wie viel Lifestyle ihr Budget ermöglichen könnte. Aktuell zahlt Katie in Horsham laut Daily Mail rund 5.146 Euro im Monat, für ähnliche Summen wurden ihr in Dubai hochwertige Apartments und sonnenverwöhnte Anlagen gezeigt. Der Haken: Ausgerechnet jetzt ist am Golf Regenzeit, Pooltage fallen also vorerst ins Wasser. Während sie am Persischen Golf sondiert, urlaubt Ex-Freund JJ Slater in Florida – beide fern der alten Routine, beide mit neuen Plänen.

Hintergrund ihrer Eile: Nach dem Verlust ihrer einstigen "Mucky Mansion" und dem Umzug in eine Mietimmobilie prüft die fünffache Mutter offenbar ernsthaft, ob ein Wechsel in das Emirat finanziell und organisatorisch Sinn ergibt. Insidern zufolge locken die geringen Abgaben und das Versprechen eines üppigen Lifestyles für vergleichbares Geld wie in England. Gleichzeitig arbeitet Katie privat eine Trennung auf: Wie die Daily Mail berichtete, beendete sie die Beziehung zu JJ, weil sie für die Zukunft keine gemeinsame Perspektive sah. Der ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmer postete derweil sonnige Grüße aus St. Pete Beach, während Katie ihre nächsten Schritte abwägt.

Deutlich offener zeigt sich die Unternehmerin bei einem anderen Thema: ihrem deutlichen Gewichtsverlust. In "The Katie Price Show" erzählte sie, sie habe Arzttermine und Bluttests angesetzt, um die Ursache für ihre Gewichtsabnahme zu klären. "Ich weiß, ich sehe hager aus, ich sehe aus, als wäre ich krank – deshalb gehe ich morgen zum Arzt", sagte Katie im Podcast. Sie betonte, sie esse normal, trinke viel Wasser und habe sich zuletzt sogar Filler setzen lassen, "weil ich so schlecht aussehe". Ihre Mutter dränge sie, medizinische Werte überprüfen zu lassen, berichtete sie weiter. "Ich will einfach zunehmen", so Katie. Ergebnisse der Untersuchungen stünden noch aus, doch sie wolle ihre Hörer informieren, sobald es klarere Antworten gibt.

Imago Katie Price im Juni 2025

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit