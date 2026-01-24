So läuft Eva und Samiras Aufeinandertreffen im Dschungel ab

Zweiter Tag im Dschungelcamp und die Spannung knistert bereits: Nach der Zusammenlegung von Team Gelb und Team Blau dürfen die bislang getrennten Camper gemeinsam ins Hauptlager. Dort kommt es zum ersten echten Aufeinandertreffen von Evanthia Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) – ein Moment, auf den viele gewartet haben, seit das Fremdgehdrama um Serkan Yavuz (32) die Reality-Welt aufgewühlt hat. Kaum angekommen, steuert Eva direkt auf Samira zu und zieht sie überraschend in eine Umarmung. Der Rest des Camps schaut genau hin, während zwischen Lagerfeuer und Hängematten die Frage mitschwingt, ob es einen Friedenspakt oder neue Fronten geben wird. Der Beginn wirkt höflich, aber geladen, und macht klar: Hier treffen zwei starke Charaktere aufeinander.

Im Dschungeltelefon werden die ersten Eindrücke dann ordentlich sortiert. "Ich war perplex und komplett anti", sagt Samira über den kurzen Körperkontakt und die Situation, die sie eiskalt erwischt hat. Eva wiederum gibt sich im Kämmerchen betont gelassen: "Ich habe keinen Unmut gegen sie. Ich bin nicht auf Streit aus, ich habe darauf keinen Bock." Für Samira klingt das nach Kalkül: "Ich denke, sie will die Wogen glätten und zeigen, dass sie ’ne Nette ist, aber so ist das nicht." Im Gespräch mit den anderen Frauen zieht die Influencerin eine klare Linie und macht deutlich: Ein echtes klärendes Gespräch komme nur infrage, wenn die Initiative eindeutig von Eva ausgehe. Von ihr selbst werde kein Schritt auf die Konkurrentin zukommen. Die Zuschauer sind schon gespannt, wie die beiden Realitystars die kommenden Tage interagieren werden.

Privat tragen beide Frauen viel mit ins Camp, was den Moment noch brisanter macht. Eva, die seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2019 einem großen Publikum bestens bekannt ist, ist Mutter und lebt ihr Familienleben seit Jahren offen in der Öffentlichkeit. Samira, ebenfalls fest im TV-Kosmos verankert und zweifache Mutter, hatte vor dem Einzug ihre Gefühle deutlich gemacht und klar signalisiert, wie sehr sie Loyalität und Ehrlichkeit in Freundschaften und Beziehungen schätzt. Schon bei der Auswahl ihres Luxusartikels zeigte sie, wie persönlich ihr dieses Kapitel ist und dass sie sich der eigenen Geschichte nicht entzieht. Auf der Vorderseite ihres Kissens sind ihre Kinder abgebildet, die Rückseite ziert ein Zitat von Evas Instagram-Nachricht, in der sie um Verzeihung bittet. Zwischen gemeinsamen Lagerfeuer-Abenden, Teamaufgaben und nächtlichen Gesprächen treffen nun Vergangenheit, Prinzipien und verletzte Erwartungen aufeinander.

Collage: RTL, RTL Collage: Eva und Samira treffen im Dschungelcamp aufeinander

RTL Eva und Hubert im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026