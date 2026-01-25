Sneak Peek: An Tag drei im Dschungel kommt es zum Eklat

Im Dschungelcamp knallt es an Tag drei: Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) setzen sich im australischen Camp zum klärenden Gespräch zusammen – und es eskaliert. In der Sneak Peek auf dem Instagram-Account der Show ist zu sehen, wie Samira die Fassung verliert und Eva vor laufenden Kameras mit einer alten Nachricht konfrontiert. Mit dabei: ein Kissen, auf das Samira den Wortlaut der Nachricht drucken ließ. "Dass wir keine Freunde mehr werden auf dieser Erde, ist ja fein. Wird nie so sein", faucht Samira, worauf Eva trocken sagt: "Waren wir nie." Dann dreht Samira auf: Die Reality-Teilnehmerin wirft Eva vor, mit ihrem Mann geschlafen zu haben und ihr gleichzeitig Trost angeboten zu haben.

Die Ausschnitte liefern brisante Details. Samira hält Eva vor, ihr nach der Trennung von Serkan Yavuz (32) geschrieben zu haben: "Samira, es tut mir so furchtbar leid. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung." Samira wirft ein, Eva habe zu dem Zeitpunkt selbst etwas mit ihrem Mann gehabt, und liest weiter aus der Botschaft, die sie laut eigener Aussage auf das Kissen drucken ließ: "Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung. Ich bin für dich da." Für Samira ist diese Nachricht "unfassbar dreist." Sie steigert sich in Wut: "Ich schwöre, ich werde gerade echt sauer! Ohne Scheiß, verarsch mich nicht." Was Eva entgegnet, bleibt vorerst offen – die vollständige Szene ist erst am Abend im TV zu sehen.

Bereits am Vortag hatte Eva beim ersten Aufeinandertreffen versucht, mit einer überraschenden Umarmung auf Samira zuzugehen. Die Reality-Teilnehmerin allerdings zeigte sich davon wenig begeistert und erzählte im Dschungeltelefon: "Ich war perplex und komplett anti." Auch Eva gab sich damals im Gespräch eher gelassen und erklärte: "Ich habe keinen Unmut gegen sie. Ich bin nicht auf Streit aus, ich habe darauf keinen Bock." Doch Samira ließ bereits erkennen, dass sie an einen echten Neuanfang zwischen den beiden Frauen nicht glaubt. "Ich denke, sie will die Wogen glätten und zeigen, dass sie 'ne Nette ist, aber so ist das nicht", stellte die Influencerin klar.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

