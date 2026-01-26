Bestätigt: Dann startet die neue Staffel "Let's Dance"

Die Vorfreude steigt: RTL hat auf Instagram den Start der neuen Let's Dance-Staffel offiziell gemacht – und damit ist klar, wann wieder getanzt, geschwitzt und gezittert wird. Ab dem 27. Februar geht die Jagd nach dem Titel "Dancing Star 2026" los, wie der Sender in einem aktuellen Post verkündet. Gesendet wird wie gewohnt zur Primetime, freitagabends um 20:15 Uhr bei RTL, zusätzlich stehen die Shows bei RTL+ bereit.

Begleitet wird die Ankündigung von einem strahlenden Foto der Kult-Jury, die damit ihr Comeback auf dem Parkett visuell vorwegnimmt. Mit dem bekannten Trio am Jury-Pult erwartet die Zuschauer auch in dieser Staffel eine Mischung aus professioneller Expertise und unterhaltsamer Bühnenpräsenz. Neben den Tänzen der prominenten Kandidatinnen und Kandidaten sorgen auch Jorge (58), Motsi (44) und Joachim (61) durch ihre charismatischen Auftritte immer wieder für Highlights. Der Startschuss fällt dabei traditionell mit einer bunten Kennenlernshow, in der die Tanzpaare vorgestellt werden.

Zuletzt sorgte die Show bereits vorab für einen Knüller, als die letzte Kandidatin vorgestellt wurde. Bianca Heinicke (32), bekannt als Bibi vom YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace", bestätigte in einem Interview mit Bild ihre Teilnahme. Im Gespräch verriet die Influencerin: "Wenn ich in einer Talkshow sitze, bin ich sehr entspannt. Ich glaube, dass es bei 'Let's Dance' anders sein wird. Da muss man in der richtigen Minute abliefern. Ich bin sehr perfektionistisch und mache mir vielleicht auch ein bisschen Druck. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden." Gemeinsam mit Freund Timothy Hill (30), der im Publikum mitfiebern will, hatte Bianca bereits die Grundschritte geübt – jetzt stehen tägliches Training und das Urteil der Jury an.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let’s Dance – Die Live-Tour 2025"

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke in der ARD-Talkshow hart aber fair in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Anzeige