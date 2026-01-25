Überraschung: Diese Star-Influencerin ist bei "Let's Dance"

Bianca Heinicke (32) wagt den Sprung aufs Parkett: Die Social-Media-Ikone, vielen als Bibi und "BibisBeautyPalace" bekannt, tritt in der neuen Staffel von Let's Dance an. Die Influencerin bestätigte im Gespräch mit Bild ihre Teilnahme und sprach offen über ihr Lampenfieber. An ihrer Seite feuert Freund Timothy Hill (30) sie an, der bei den Live-Shows im Publikum sitzen will. Gemeinsam haben die beiden bereits Grundschritte geübt – jetzt wartet das große Scheinwerferlicht und das Urteil von Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61). Für Bianca ist es eine spontane, aber willkommene Herausforderung, die sie einem Millionenpublikum von einer neuen Seite zeigen soll.

Im Interview macht Bianca klar, wie ernst sie den Tanzmarathon nimmt: "Wenn ich in einer Talkshow sitze, bin ich sehr entspannt. Ich glaube, dass es bei 'Let’s Dance' anders sein wird. Da muss man in der richtigen Minute abliefern. Ich bin sehr perfektionistisch und mache mir vielleicht auch ein bisschen Druck. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden." Die Kölnerin erzählt, dass sie vor zwei Jahren mit Timothy einen Tanzkurs begonnen hat, ein Jahr lang Basics und Drehungen übte und dabei die Lust auf mehr entdeckte. Tägliches Training, Muskelkater, mentale Stärke – darauf stellt sie sich nun ein. Favorisiert werden bei ihr Swing und Salsa, mit ehrlichem Feedback aus der Jury kann sie nach eigener Aussage gut umgehen. Timothy sieht das Abenteuer als "Once in a Lifetime"-Chance und will nach harten Probentagen die müden Füße massieren.

Abseits des Studioalltags blickt die Influencerin auf eine enorme Fanbasis, die sie seit ihren YouTube-Anfängen begleitet. Der neue TV-Auftritt markiert für die Unternehmerin eine persönliche Etappe nach einer Phase der Neuorientierung, in der sie sich privat zurückgezogen und Prioritäten sortiert hat. Neben Bibi sind auch weitere Promis aus der Web-Szene am Start: Der Content Creator Willi Whey (31) kündigte bei RTL seinen Einzug ins "Let's Dance"-Studio an und stellte klar, dass ihn die Tanzshow vor eine neue sportliche Bewährungsprobe stellt. "Das ist für mich die absolute Herausforderung und ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das kann", erklärte Willi im Interview.

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Imago Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Instagram / williwhey Willi Whey, Influencer

