Dschungelcamp-Ariel erntet Spott für abgebrochene Prüfung

Im Dschungelcamp ging es gestern Abend Schlag auf Schlag. Ariel sollte die Dschungelprüfung allein bestreiten, hielt jedoch nur wenige Sekunden durch und brach dann lauthals kreischend ab. Schon zuvor bekleckerte sich die Prominent getrennt-Bekanntheit in den Prüfungen nicht unbedingt mit Ruhm – unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show sammeln sich nun kritische Kommentare der Zuschauer. "Welche Leute rufen eigentlich weiter für Ariel an? Habt ihr alle keine Lust, mal eine Prüfung zu sehen? Was ist der Sinn daran?", fragt ein User genervt.

Die meisten Fans sind sich einig – die kreischende Ariel ist nur wenig unterhaltsam. "Ich bin maximal genervt von ihr...", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer mutmaßt: "War ja klar, dass Ariel wieder in die Prüfung muss, aber ich fürchte, dass meine Ohren das bald nicht mehr mitmachen." Es gibt jedoch auch Zuschauer, die Mitleid mit der panischen Schweizerin haben. "Ich mag Ariel total, aber bei den Prüfungen muss sie echt mal die Zähne zusammenbeißen... Wortwörtlich. Das Gekreische hilft nicht", kommentiert einer. Ein User prophezeit den übrigen Kandidaten schon eine dunkle Zukunft, sollte es genauso weitergehen: "Dschungelcamp 2026: Kandidaten verhungern."

Dass Ariel mit den Prüfungen nicht klarkommt, zeigte sich schon in Folge eins am vergangenen Freitag. In der ersten Essensprüfung der neuen Staffel blieb sie unter den wenigen, die ihr Ekelmenü nicht in der vorgegebenen Zeit verschlingen konnten. Am Samstag ging es für sie gemeinsam mit Hubert Fella (58) in die Prüfung "Wissen macht Bah", die für Ariel ebenfalls sternlos blieb. Heute Abend bekommt sie ab 20:15 Uhr erneut die Chance, sich in der nächsten Prüfung zu beweisen – dieses Mal an der Seite von Evanthia Benetatou (33) und Gil Ofarim (43).

RTL Ariel im Dschungelcamp

RTL Ariel, Dschungelcamperin

RTL Hubert Fella und Ariel bei ihrer Dschungelprüfung an Tag 2