Das Dschungelcamp feiert zur Primetime einen Quotentriumph

Triumph am Sonntagabend: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! hat sich mit der dritten Live-Show um 20:15 Uhr klar an die Spitze der Primetime gesetzt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt, freut sich RTL über satte 26,0 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – stärker als am Samstag und die meistgesehene Sendung des Abends bei den Jüngeren. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen überzeugte die Folge mit 20,9 Prozent. Insgesamt schalteten 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Gesamtmarktanteil von 12,8 Prozent entspricht.

Der Dschungel legte aber nicht nur im TV zu, sondern lieferte parallel einen kräftigen Streaming-Auftakt: Auf RTL+ kam das Format im Premiumbereich am Freitag und Samstag auf insgesamt 1,09 Millionen Abrufe – ein Plus von 30.000 Views gegenüber dem Vorjahr. Damit läuft das diesjährige Camp in beiden Kernzielgruppen besser als 2025 und setzt den Aufwärtstrend nahtlos fort. Die frühe Einstimmung am Sonntag lohnte sich offenbar: Um 19:05 Uhr holte die Warm-up-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde davor" 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und schob die Primetime-Folge spürbar an.

Dennoch mussten die Fans einen kleinen Dämpfer verkraften. Denn am Sonntagabend gab es statt der gewohnten zwei Stunden Dschungelaction nur eine stark verkürzte Mini-Ausgabe. Nach nur 40 bis 45 Minuten war bereits Schluss, weil RTL danach American Football in der Primetime zeigte. Viele Zuschauer ärgerten sich im Netz über die kurze Sendezeit – vor allem, weil sogar noch mehrere Werbeblöcke in die kurze Dschungelcamp-Folge gedrückt wurden. "Bei aller Liebe, können die die NFL-Playoffs nicht auf einem anderen Sender zeigen? Und dann packt ihr für die 40 Minuten noch 'ne fette Werbung rein, also Leute", schimpfte ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer fasste seinen Frust kurz und knapp zusammen: "Wie, trotzdem Werbung?" Sogar mit Galgenhumor machten die Fans ihrem Ärger Luft: "Beste Unterhaltung, und wer will gleich NFL gucken? Niemand!"

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

