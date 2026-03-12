Virginia Giuffres (†) Brüder demonstrieren vor Epstein-Ranch

Sky Roberts und sein älterer Bruder Daniel Wilson haben zum ersten Mal die ehemalige Ranch von Jeffrey Epstein (†66) in New Mexico besucht. Die beiden Brüder der verstorbenen Virginia Giuffre (†41) schlossen sich am Internationalen Frauentag einer Kundgebung mit Hunderten Demonstranten vor dem Tor des Anwesens an und forderten die Regierung von US-Präsident Donald Trump (79) auf, ungeschwärzte Dokumente freizugeben. Diese sollen die Identität jener Männer enthüllen, von denen ihre Schwester nach eigenen Angaben auf der Ranch sexuell missbraucht wurde. "Alle diese Namen sind in den Akten, und derzeit vertuscht die Regierung sie", sagte der 37-jährige Sky.

Die Brüder der verstorbenen Aktivistin knüpfen ihre Forderung direkt an neue politische Entwicklungen in den USA. In New Mexico wurde kürzlich als erstem Bundesstaat eine parlamentarische "Wahrheitskommission" eingesetzt, die klären soll, wie Jeffrey über 26 Jahre hinweg unbemerkt Verbrechen auf der Ranch begehen konnte. Auch neue FBI-Unterlagen sorgen für Zündstoff: Darin beschuldigt eine bislang ungenannte Frau den amtierenden US-Präsidenten einer mutmaßlichen sexuellen Begegnung. Skys Frau Amanda, die ihren Mann zu der Protestaktion begleitete, blickt bereits über New Mexico hinaus und verwies auf Jeffreys frühere Wohnsitze in New York und Florida. Dort müsse es ihrer Ansicht nach ebenfalls umfassende Untersuchungen geben.

Virginia hatte im April vergangenen Jahres Suizid begangen. Die Mutter von drei Kindern war eine der prominentesten Anklägerinnen gegen Jeffrey und hatte sich öffentlich zu den mutmaßlichen Missbrauchserlebnissen geäußert. Zuletzt waren Sky und seine Frau Amanda im US-Kapitol in Washington erschienen, wo Abgeordnete "Virginias Gesetz" präsentierten – ein Vorstoß, der Überlebenden sexueller Gewalt unbegrenzte Zeit für Zivilklagen einräumen soll. Auch gegen Ex-Prinz Andrew (66) hatte Virginia Vorwürfe erhoben, die dieser stets bestritt. Jeffrey war 2019 in seiner Gefängniszelle verstorben, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete.

Collage: Imago, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: Virginia Giuffre und ihr Bruder Sky Roberts

Imago Jeffrey Epsteins Zorro Ranch in New Mexico

Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme