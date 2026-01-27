Billy Bob Thornton will nie mehr für eine Rolle hungern

Billy Bob Thornton (70) zieht einen Schlussstrich unter die wohl extremsten Kapitel seiner Hollywood-Karriere: In der Sendung "Late Night with Seth Meyers" erzählte der Oscarpreisträger, wie er sich in den 90ern für Filme wie den Western "Tombstone" und den Thriller "U Turn" regelrecht körperlich ruiniert habe. Mehr als 20 Kilo nahm er für die eine Rolle zu, nur um sich kurz darauf für den nächsten Job auf rund 60 Kilo herunterzuhungern. Heute macht der Schauspieler damit Schluss und setzt lieber auf seine Erfolgsserie "Landman" auf Paramount+, in der er als Krisenmanager Tommy Norris mit Demi Moore (63) im texanischen Ölgeschäft die Fäden zieht.

In der Show erinnerte Seth Meyers (52) daran, wie verändert Billy in "Tombstone" aussah und wie hart Kurt Russell (74) ihn vor der Kamera anpackte. "Kurt Russell hat mich richtig vermöbelt", lachte der Schauspieler und erklärte, wie sehr junge Kollegen früher glaubten, sich mit extremen körperlichen Verwandlungen beweisen zu müssen: "Du denkst, ich nehme 30 Kilo zu, das nächste Mal mache ich dieses oder jenes, ich schneide mir die Wange auf", beschrieb er den damaligen Ehrgeiz. Diese Erfahrung habe ihm endgültig gereicht: "Ich habe damit aufgehört, denn es fühlt sich nicht gut an." Parallel dazu räumte Billy in einem Interview mit USA Today Gerüchte aus, er würde die Serie "Landman" verlassen, nachdem seine Figur Tommy Norris im Finale der zweiten Staffel von Demis Rolle Cami Miller gefeuert wird – einen klaren Ausstieg will er nicht bestätigen. Zudem gilt "Landman" bereits für Staffel drei als verlängert.

Billy, der zuvor bereits offen über seine Drogenvergangenheit sprach, bringt in "Landman" viel persönliche Erfahrung mit, wenn es um die Darstellung komplexer Beziehungen und Krisenmanagement geht. Die von Taylor Sheridan entwickelte Serie über den Ölboom in Westtexas gibt ihm die Möglichkeit, seine markante Art ohne gefährliche Gewichtsschwankungen auszuspielen. Privat ist Billy Vater von vier Kindern, die er in Interviews immer wieder als wichtigen Anker in seinem Leben bezeichnet. Während er einst als Hollywood-Enfant-terrible mit extremen Rollenbildern auffiel, wirkt der Star heute eher wie jemand, der gelernt hat, seine Energie – und seinen Körper – bewusster einzusetzen und seine Zeit zwischen Set, Musik und Familie aufzuteilen.

Imago Schauspieler Billy Bob Thornton in der Paramount+-Serie "Landman", 2026

Getty Images Billy Bob Thornton und Demi Moore bei der Los-Angeles-Premiere von Paramount+’s Landman Staffel 2, Oktober 2025

Getty Images / Kevin Winter Billy Bob Thornton bei den Golden Globes 2017