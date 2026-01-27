So hoch sollen die Gagen der Dschungelcamp-Bewohner sein

Im Dschungelcamp 2026 geht es nicht nur um Drama, Tränen und Sterne, sondern vor allem auch ums große Geld: Mehrere Kandidaten sollen laut einem Bericht der Zeitung Bild mit satten Gagen in den australischen Busch nach Murwillumbah gereist sein. Besonders im Fokus steht dabei Musiker Gil Ofarim (43), der sich im Camp hartnäckig weigert, über seinen viel diskutierten Davidstern-Skandal zu sprechen und sich stattdessen auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung beruft. Trotzdem soll Gil für seinen Aufenthalt im TV-Dschungel rund 200.000 Euro kassieren. Mit dabei auf den vorderen Plätzen der Gagenliste sind außerdem Simone Ballack (49), Mirja du Mont (50), Hardy Krüger jr. (57) und mehrere Trash-TV-Stars, die für reichlich Zoff und Sendezeit sorgen – wenn auch für deutlich weniger Geld. So polarisiert derzeit beispielsweise die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin Ariel mit ihrer Verweigerung einer Prüfung.

Im Gegensatz zu Ariels lautstarken Protesten fällt Gil nur mit vehementem Schweigen auf – was viele Fans verärgert. Noch höher als seine Gage ist dem Bericht nach Schauspieler Hardys Vergütung, den RTL angeblich schon lange für die Show wollte: Er soll mit rund 250.000 Euro die Spitze bilden. Zu den Großverdienern gehört wohl auch Mirja, die sich trotz vieler Ängste dem Dschungel stellt und dafür zwischen 150.000 und 200.000 Euro erhalten soll. Etwas darunter liegen laut Zeitung Ex-"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62) mit rund 110.000 Euro und Schauspieler Stephen Dürr (51). Unter der 100.000-Euro-Marke sollen vor allem Reality-Stars landen: Publikumsliebling Hubert Fella (58) wird mit etwa 85.000 Euro geführt, die Streithennen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) sollen in ähnlichen Regionen liegen. TV-Bauer Patrick Romer (30) wird bei rund 70.000 Euro verortet, Prüfungs-Dauerkandidatin Ariel und Casanova Umut Tekin (28) jeweils bei etwa 60.000 Euro.

Ungeachtet des Geldes sorgte der diesjährige Cast schon vorab für reichlich Gesprächsstoff: Während Fans die Zusammensetzung der Promis auf Social Media als "nicht so prickelnd" bezeichneten, zog Gils Einzug sogar zahlreiche Boykott-Aufrufe nach sich. Hardy bringt die Aura des Serien- und Filmschauspielers mit, während Hubert, der sich bei seinem Einzug als "Ehemann von Matthias Mangiapane" vorstellte, mit seiner warmen Art schnell Sympathien sammelt. Samira und Eva liefern wegen des Affäre-mit-Serkan-Dramas den verbalen Schlagabtausch, der in Reality-Formaten oft für Zündstoff sorgt. Patrick und Umut füllen die Rollen zwischen Charme, Flirt und Wettbewerb. Zusammen ergibt das ein Camp, in dem wie gewohnt nicht nur die Prüfungen, sondern auch Charakterschwächen und persönliche Querelen für Geschichten sorgen – und in dem die Gagen zum heimlichen neunten Stern werden.

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Samira Yavuz und Evanthia Benetatou, Realitystars

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026