Ohne Brooklyn: Victoria Beckham wird Ritterwürde verliehen

Victoria Beckham (51) wurde in Paris eine besondere Ehre zuteil: Die ehemalige Sängerin und heutige Designerin wurde von Frankreichs Kulturministerium zur Chevalière des Ordens der Künste und der Literatur ernannt. An ihrer Seite bei der Zeremonie waren Ehemann David Beckham (50) und die gemeinsamen Kinder Romeo, Cruz und Harper. Victoria bedankte sich in ihrer Rede voller Emotionen bei ihrer Familie und betonte die Bedeutung dieser Auszeichnung für sie persönlich. Nur ein fehlender Platz in der ersten Reihe sorgte wieder einmal für Getuschel: Victorias ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) blieb der Veranstaltung fern. Statt seiner Mutter zu gratulieren, setzte er auf eigene Bilder – ein privates Pärchenvideo mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) auf TikTok statt Familienmoment in Paris.

David teilte nach der Verleihung eine Fotogalerie aus der Stadt der Liebe. "Wir sind so stolz auf dich und all das, was du erreicht hast @victoriabeckham", schrieb der Ex-Fußballer auf Instagram. Victoria bedankte sich in ihrem eigenen Beitrag ausführlich: "Ich fühle mich so geehrt, zur Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt zu werden", erklärte die Designerin und nannte neben der Kulturministerin Rachida Dati auch ihren Mann: "Danke an Geschäftspartner, meine Familie und besonders an David – meinen Ehemann und ursprünglichen Investor. Ich könnte nicht dankbarer sein, du bist mein Ein und Alles." In ihrer Rede unterstrich sie außerdem: "Ich bin so stolz, Britin zu sein, aber Frankreich gehört zu den wenigen Orten, an denen Mode mit der Ernsthaftigkeit behandelt wird, die sie verdient – als Kunst." Während Cruz mit Freundin Jackie Apostel und Romeo mit Freundin Kim Turnbull in den Familienfotos zu sehen waren, blieb Brooklyns Platz leer. Er postete stattdessen einen Zusammenschnitt einer Auszeit mit Nicola auf TikTok, inklusive inniger Umarmungen und Kuss-Szenen.

Dass Brooklyn der Veranstaltung fernblieb, dürfte nach seinen jüngsten Enthüllungen kaum überraschen. In einem explosiven Sechs-Seiten-Statement auf Instagram rechnete der 26-Jährige gnadenlos mit der "Marke Beckham" ab. Er warf Victoria und David vor, jahrelang Lügen verbreitet zu haben, um ihre perfekte Fassade zu schützen – sogar seine Ehe mit Nicola hätten sie zerstören wollen. Besonders Victorias Verhalten bei seiner Hochzeit 2022 sei ihm übel aufgestoßen: Laut Brooklyn hat sie nicht nur Nicolas Brautkleidwunsch platzen lassen, sondern auch den ersten Tanz gekapert und sich dabei "unangemessen" verhalten. "Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt gefühlt", so der Promi-Spross, der nun offenbar endgültig einen Schlussstrich unter die "verlogene Familiendynamik" ziehen möchte.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025